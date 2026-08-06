Grooming y redes sociales: casi 500 estudiantes aprendieron a detectar agresores

Las charlas estuvieron a cargo de Pablo Martín y Milena Berbari, representantes del Ministerio Público local, junto a Agustina Zelis y Javier Sebastián Vellido, especialistas del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC) de la Universidad Austral.

Durante los encuentros se explicaron los mecanismos que emplean los agresores en internet, las etapas del acoso digital, la difusion no consentida de imágenes y el ciberbullying. Además, los disertantes brindaron herramientas concretas para que los adolescentes cuiden su huella digital, identifiquen perfiles falsos y acudan a un adulto de confianza ante cualquier situación sospechosa.