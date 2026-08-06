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Grooming y redes sociales: casi 500 estudiantes aprendieron a detectar agresores

El Ministerio Público de la provincia y la Universidad Austral realizaron talleres sobre riesgos en entornos digitales. Se brindaron pautas clave para detectar engaños en internet y saber cómo denunciar.

Casi 500 alumnos de escuelas secundarias estatales, privadas y de los institutos preuniversitarios de la UNSJ participaron de una jornada de capacitación sobre grooming y prevención de ciberdelitos. La actividad se desarrolló el miércoles 5 de agosto en el marco del Programa Provincial de Prevención del Grooming, articulado entre el Ministerio Público de San Juan y el Ministerio de Educación.

Las charlas estuvieron a cargo de Pablo Martín y Milena Berbari, representantes del Ministerio Público local, junto a Agustina Zelis y Javier Sebastián Vellido, especialistas del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC) de la Universidad Austral.

Durante los encuentros se explicaron los mecanismos que emplean los agresores en internet, las etapas del acoso digital, la difusion no consentida de imágenes y el ciberbullying. Además, los disertantes brindaron herramientas concretas para que los adolescentes cuiden su huella digital, identifiquen perfiles falsos y acudan a un adulto de confianza ante cualquier situación sospechosa.

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Desde el Ministerio Público recordaron que la recepción de denuncias por delitos digitales funciona las 24 horas, los 365 días del año. Ante la sospecha de un hecho de este tipo, el organismo recomienda:

  • No borrar el material: mantener conversaciones, fotos, videos o capturas de pantalla, ya que constituyen evidencia digital clave para la investigación.

  • Avisar de inmediato: comunicar la situación a familiares, docentes o personas de confianza.

  • Denunciar sin demoras: acudir a las autoridades correspondientes para activar la intervención especializada.

Fuente: prensa Ministerio Público Fiscal

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