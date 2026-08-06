Casi 500 alumnos de escuelas secundarias estatales, privadas y de los institutos preuniversitarios de la UNSJ participaron de una jornada de capacitación sobre grooming y prevención de ciberdelitos. La actividad se desarrolló el miércoles 5 de agosto en el marco del Programa Provincial de Prevención del Grooming, articulado entre el Ministerio Público de San Juan y el Ministerio de Educación.
Grooming y redes sociales: casi 500 estudiantes aprendieron a detectar agresores
El Ministerio Público de la provincia y la Universidad Austral realizaron talleres sobre riesgos en entornos digitales. Se brindaron pautas clave para detectar engaños en internet y saber cómo denunciar.