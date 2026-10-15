"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > paro

Tras el paro de colectivos, hubo acuerdo salarial y cerró la conciliación

La UTA y las empresas acordaron pagar un bono no remunerativo de $60.000 este viernes. Los sueldos de octubre se abonarán el 4 de noviembre con los aumentos y retroactivos correspondientes.

Después del paro de colectivos que paralizó el servicio durante un día y medio, la negociación salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios del transporte público llegó a un acuerdo.

Las partes cerraron la conciliación obligatoria con el compromiso de pagar un bono de $60.000 a los choferes y liquidar los sueldos de octubre con los aumentos y retroactivos correspondientes.

El entendimiento quedó formalizado este jueves 15 de octubre, durante una audiencia en la Subsecretaría de Trabajo, encabezada por Franco Raúl Marchese. Según lo acordado, las empresas deberán depositar el bono no remunerativo este viernes 16 de octubre.

Te puede interesar...

El otro punto central fue la fecha de pago de los haberes. Los empresarios se comprometieron a abonar los salarios de octubre el 4 de noviembre, con la nueva escala salarial establecida en el convenio firmado a nivel nacional y los retroactivos correspondientes.

Marchese confirmó que los últimos puntos que mantenían abierto el conflicto quedaron resueltos y sostuvo que, con estos compromisos, la disputa que derivó en la medida de fuerza quedó superada.

El acuerdo se suma a las negociaciones de la semana pasada, cuando las partes lograron destrabar el paro y garantizar el regreso de los colectivos a las calles. En aquella instancia, las empresas se comprometieron a pagar el aumento salarial de septiembre, equivalente a un 10,5% respecto de los sueldos de abril.

Sin embargo, las diferencias correspondientes a mayo, junio, julio y agosto no quedaron saldadas. Según consta en el acta, la UTA y las empresas deberán volver a reunirse durante octubre para avanzar sobre esos períodos.

De esta manera, la conciliación obligatoria llegó a su fin con un compromiso concreto para los pagos inmediatos, aunque todavía resta discutir parte de la deuda salarial reclamada por el gremio.

Temas

Te puede interesar