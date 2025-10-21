Tras 21 años, se conocerá el veredicto por la desaparición de Raúl Tellechea

juicio tellechea - 1.jpg

Entre los principales imputados figuran Luis Moyano, Miguel del Castillo, Luis Alonso, Eduardo Oro, Alberto “Lali” Flores, Miguel González y Mario León. También se pidió 10 años de prisión para Isabel Ahumada, exempleada de la Mutual, acusada de sembrar pistas falsas.

Del otro lado, las defensas insistieron en la inexistencia del delito de desaparición forzada, afirmando que la acusación “es un relato ficcional” impulsado por el grupo “Todos por Raúl”.

A lo largo del proceso, más de 200 testigos pasaron por el estrado.

Para la familia Tellechea, el juicio significó una batalla contra la impunidad y una forma de mantener viva la memoria del ingeniero. Su hijo, Gonzalo Tellechea, expresó en la antesala del veredicto: “Tuvimos que armar un rompecabezas. Inocentes son, entonces son culpables. Esto no es un antojo, porque los antojos no llegan a juicio. El velorio lo tendremos con la sentencia.”

Y agregó: “Con el paso del tiempo pude ver la calidad humana de mi papá. Él sembró amigos, cariño, y una bandera de verdad y justicia.”

El fallo que se conocerá hoy será el cierre —o quizás el comienzo de una nueva etapa— de una historia marcada por el dolor, la perseverancia y una lucha incansable que ya es parte de la memoria colectiva de San Juan.