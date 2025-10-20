Este martes se conocerá la sentencia por la desaparición de Raúl Tellechea

La causa tuvo avances intermitentes y recién fue formalmente iniciada el 12 de diciembre de 2022, tras múltiples demoras y reclamos de los allegados a Tellechea. Durante el juicio oral, los familiares afirmaron que los acusados no lograron refutar las pruebas presentadas, las cuales, según la defensa de la familia, Conrado Juárez Jofre, demuestran la responsabilidad directa en la desaparición del ingeniero.

En el programa "Suban el volúmen", que se emite por radio La Red, el abogado explicó que más allá de las condenas aun restará saber que pasó y cuál fue el destino de la víctima.

En el banquillo de los acusados se encuentran diez imputados: Alberto Flores, Mario León, Miguel González, Luis Alonso, Juan Marcelo Cachi, Eduardo Oro, Miguel del Castillo, Luis Moyano y Aurora Ahumada. Todos ellos están siendo juzgados por su presunta participación en una desaparición forzada, un delito de lesa humanidad.