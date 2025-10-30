Tradiciones, paisajes, presente y futuro, en el show del Velódromo

A partir de ahí, Rodríguez empezó a bosquejar un arco dramático para que todo eso suceda en un marco narrativo y escénico por medio de distintos recursos como dibujos, canciones y diálogos. En esta oportunidad, la palabra escrita cobra un papel protagónico a través de fragmentos de poesías de autores sanjuaninos, tanto de los que dejaron su huella en la cultura local como aquellos que lo hacen actualmente.

show artístico velódromo fns fiesta del sol 2025

“Recuerdo las primeras reuniones que tuvimos con la producción de la fiesta. Al término, salía con dibujos, fragmentos poéticos, canciones y todo material que contribuyó a esta investigación de base. Ahí empecé a trabajar ese universo conceptual de aquel arco dramático que iba a impactar sobre lo narrativo de la obra”, explicó.

Así, el concepto apuntó al eje del show: una declaración de amor a los sanjuaninos “a eso que fuimos, somos y seremos a través de un espectáculo multidisciplinar”, destacó el creador del guión.

Así nació “Ay San Juan, una declaración de amor en canciones”, conformado por una obertura “Amo San Juan” y tres actos. El primero bajo el título “San Juan amo tus tradiciones”, mientras que el segundo y tercer actos se denominan “Ay San Juan, amo tus paisajes” y “Ay, San Juan, amo tu presente y tu futuro”.

De esta manera, el Velódromo se prepara con ensayos intensos para brillar los próximos 20, 21 y 22 de noviembre a través de un homenaje a la esencia provincial y a su gente.