Trabajadores del Municipio de Calingasta denuncian malos tratos

De acuerdo con lo manifestado por los empleados, habrían recibido malos tratos por parte de la jefa de Obras de la comuna, Gema Julio. Los trabajadores expusieron su malestar y solicitaron que la situación sea atendida por las autoridades correspondientes.

Ante estas expresiones, desde el municipio indicaron que se está investigando lo ocurrido para determinar si los hechos denunciados sucedieron tal como fueron relatados por los trabajadores.