Durante la mañana de este jueves, trabajadores del área de Obras del Municipio de Calingasta se manifestaron frente al edificio municipal a la espera de la presencia del intendente Sebastián Carbajal, con el objetivo de expresar una situación que, según señalaron, vienen atravesando en su ámbito laboral.
Trabajadores del Municipio de Calingasta denuncian malos tratos
Este jueves, se trabajadores se manifestaron en la puerta del municipio a raíz de presuntos malos trataos por parte de la Jefa de Obra del Municipio.