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Trabajadores del Municipio de Calingasta denuncian malos tratos

Este jueves, se trabajadores se manifestaron en la puerta del municipio a raíz de presuntos malos trataos por parte de la Jefa de Obra del Municipio.

Durante la mañana de este jueves, trabajadores del área de Obras del Municipio de Calingasta se manifestaron frente al edificio municipal a la espera de la presencia del intendente Sebastián Carbajal, con el objetivo de expresar una situación que, según señalaron, vienen atravesando en su ámbito laboral.

De acuerdo con lo manifestado por los empleados, habrían recibido malos tratos por parte de la jefa de Obras de la comuna, Gema Julio. Los trabajadores expusieron su malestar y solicitaron que la situación sea atendida por las autoridades correspondientes.

Ante estas expresiones, desde el municipio indicaron que se está investigando lo ocurrido para determinar si los hechos denunciados sucedieron tal como fueron relatados por los trabajadores.

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Mientras tanto, los empleados continúan aguardando respuestas sobre el reclamo presentado, en un contexto marcado por el malestar generado por los presuntos episodios de destrato denunciados.

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