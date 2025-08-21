"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > País > Senado

El Senado debate los fondos para el Garrahan y las universidades

Además, el Senado debate los DNU que disuelven Vialidad y reforman el INTI, el INTA y el Banco de Datos Genéticos.

La oposición consiguió quórum en el Senado y arranca la sesión en la que busca aumentar los fondos para el Hospital Garrahan y las universidades. El kirchnerismo, la UCR y bloques provinciales reunieron el número de legisladores para habilitar el debate, con 46 legisladores presentes y 26 ausentes. Además, intentarán derogar decretos de facultades delegadas. El Gobierno resiste las iniciativas y las vetará si se convierten en ley.

Además, debaten sobre los decretos de facultades delegadas, que parte de la oposición intenta derogar. Entre ellos los que transformaron o eliminaron diferentes organismos estatales, entre otros, la desregulación de la Marina Mercante, el Instituto del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el INTI y el INTA, y la eliminación de Vialidad Nacional. Los mismos ya fueron rechazados por la Cámara de Diputados y si el Senado los sanciona quedarán derogados.

¡Miralo en vivo!

Te puede interesar...

Embed - SESIÓN 21-08-25

Temas

Te puede interesar