La oposición consiguió quórum en el Senado y arranca la sesión en la que busca aumentar los fondos para el Hospital Garrahan y las universidades. El kirchnerismo, la UCR y bloques provinciales reunieron el número de legisladores para habilitar el debate, con 46 legisladores presentes y 26 ausentes. Además, intentarán derogar decretos de facultades delegadas. El Gobierno resiste las iniciativas y las vetará si se convierten en ley.
El Senado debate los fondos para el Garrahan y las universidades
Además, el Senado debate los DNU que disuelven Vialidad y reforman el INTI, el INTA y el Banco de Datos Genéticos.