Arranca la segunda semana de noviembre con calor en San Juan

A las 06:00, la presión atmosférica se ubicaba en 946 hPa y la visibilidad alcanzaba los 15 kilómetros, en una jornada donde el sol salió a las 06:30 y se despedirá recién a las 20:07.

Para hoy, el pronóstico oficial indica una mínima de 14°C y una máxima de 30°C, con cielo mayormente despejado y ambiente cálido hacia la tarde.