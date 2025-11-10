El calor comenzó a sentirse con fuerza en el arranque de esta segunda semana de noviembre. La mañana de este lunes presenta un cielo despejado y una temperatura de 15°C, con humedad del 70% y viento del noroeste a 10 km/h, según datos del SMN.
Arranca la segunda semana de noviembre con calor en San Juan
