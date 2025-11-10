"
Arranca la segunda semana de noviembre con calor en San Juan

El calor comenzó a sentirse con fuerza en el arranque de esta segunda semana de noviembre. La mañana de este lunes presenta un cielo despejado y una temperatura de 15°C, con humedad del 70%.

El calor comenzó a sentirse con fuerza en el arranque de esta segunda semana de noviembre. La mañana de este lunes presenta un cielo despejado y una temperatura de 15°C, con humedad del 70% y viento del noroeste a 10 km/h, según datos del SMN.

A las 06:00, la presión atmosférica se ubicaba en 946 hPa y la visibilidad alcanzaba los 15 kilómetros, en una jornada donde el sol salió a las 06:30 y se despedirá recién a las 20:07.

Para hoy, el pronóstico oficial indica una mínima de 14°C y una máxima de 30°C, con cielo mayormente despejado y ambiente cálido hacia la tarde.

El calor marcará la tendencia para los próximos días, en una semana que se perfila típicamente veraniega en la provincia.

