Sube entregó 250 tarjetas de plástico durante la FNS 2025

En el stand de la Feria de la Fiesta Nacional del Sol 2025 (FNS), el Ministerio de Gobierno recibió a más de 300 personas en su espacio de Sube, dispuesto especialmente para que los ciudadanos pudieran resolver sus dudas sobre aspectos tales como registro de las tarjetas, traspaso de saldos y los métodos de pago con Sube Digital, en un stand que dio el presente durante las cuatro jornadas del máximo evento provincial.