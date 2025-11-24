"
Sube entregó 250 tarjetas de plástico durante la FNS 2025

El espacio destinado al transporte público tuvo numerosas consultas sobre registro y funcionamiento tanto de la tarjeta como de la modalidad de pago digital.

En el stand de la Feria de la Fiesta Nacional del Sol 2025 (FNS), el Ministerio de Gobierno recibió a más de 300 personas en su espacio de Sube, dispuesto especialmente para que los ciudadanos pudieran resolver sus dudas sobre aspectos tales como registro de las tarjetas, traspaso de saldos y los métodos de pago con Sube Digital, en un stand que dio el presente durante las cuatro jornadas del máximo evento provincial.

En total, el stand de Sube entregó 250 plásticos de la tarjeta, y extendió respuestas sobre dudas y demás trámites del sistema de pago del transporte público a más de 60 personas, realizando también el servicio a los sanjuaninos durante la actividad del día domingo, dispuesta por el Gobierno provincial tras la suspensión parcial del jueves.

