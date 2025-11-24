El dramático accidente de una ex Gran Hermano con un espejo

“Chicos, acabo de sacarle el papel a mi nuevo espejo… yo lo amo”, se le escucha relatar sonriente. Pero esa sonrisa se le borró a los pocos segundos cuando quiso enchufar el espejo para mostrar las luces. Ocurre que en ese momento, la enorme estructura de un peso importante se le desplomó encima de ella y se hizo trizas en cuestión de segundos.

En tanto, en una segunda historia, ya unos minutos después del accidente que podrá haber sido fatal, Zoe grabó un nuevo video desde su dormitorio, todavía en shock por lo ocurrido. “Estoy en shock. Tengo ganas de llorar, no porque se haya roto el espejo, sino por lo que me pasó. Fue de un segundo al otro. Se vino el espejo encima”, confesó todavía atónita.

De esta manera, en las imágenes que compartió la influencer puede verse el espejo roto en mil pedazos esparcidos en el piso y las heridas en su cuerpo. Por un lado mostró el profundo corte en una de sus muñecas, todavía sangrando bastante, mientras que por otro lado compartió el tajo que las láminas de vidrio le dejaron en una pierna.