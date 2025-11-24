El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía realizó el acto de apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N.º 22-2025, destinada a la obra Remodelación Parque de Mayo – Sector 2. Esta intervención forma parte del plan de puesta en valor integral de uno de los principales espacios públicos de la provincia.
Avanza la licitación para renovar el lago y el trencito del Parque
El plan de puesta en valor del parque incluye mejoras en el lago, el trencito y nuevos sanitarios. Siete empresas presentaron sus ofertas.