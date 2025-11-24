"
Avanza la licitación para renovar el lago y el trencito del Parque

El plan de puesta en valor del parque incluye mejoras en el lago, el trencito y nuevos sanitarios. Siete empresas presentaron sus ofertas.

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía realizó el acto de apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N.º 22-2025, destinada a la obra Remodelación Parque de Mayo – Sector 2. Esta intervención forma parte del plan de puesta en valor integral de uno de los principales espacios públicos de la provincia.

En total se registraron siete propuestas económicas presentadas por las siguientes empresas oferentes: Pedernal Construcciones SRL; Terusi Construcciones SA; Galvarini & Asociados Construcciones SA; Perfil SRL; CGC Construcciones SRL; Bilbao Construcciones SRL; y ASFA SRL. Todas fueron admitidas para su evaluación técnica y económica, conforme a la normativa vigente.

El procedimiento tuvo lugar en la Sala de Licitaciones del Ministerio de Hacienda, ubicada en el Núcleo 6, 2.º piso del Centro Cívico. Participaron de la mesa de apertura el secretario de Infraestructura, Ariel Villavicencio; la subjefa del Departamento Contable de Obras, Sandra Tomio; la subjefa del Departamento Compras, Carolina Ciallella; y el auditor técnico, Roberto Tello, de Contaduría General de la Provincia. La escribana actuante fue Mayra M. E. Manzini, de la Escribanía Mayor de Gobierno.

Una vez cumplida esta instancia administrativa, las áreas técnicas del Ministerio analizarán las ofertas para determinar la futura adjudicación, conforme a los pliegos licitatorios.

Proyecto de Remodelación Parque de Mayo – Sector 2

La obra proyectada contempla la recuperación integral del lago; mejoras en el recorrido y la infraestructura del tradicional trencito del parque; y la construcción de dos nuevos núcleos sanitarios con baños accesibles, kiosco, depósito y taller de mantenimiento. Además, incluye un sistema de senderos accesibles, iluminación renovada, señalética inclusiva y nuevas áreas de recreación.

Esta obra forma parte de la continuidad del plan de renovación integral del Parque de Mayo. La primera etapa incluyó la intervención en el sector de juegos infantiles y la puesta en valor de la calesita. La etapa actual (Sector 2) se centra en la renovación del lago y del trencito, y sumará nuevos servicios sanitarios.

