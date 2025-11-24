Avanza la licitación para renovar el lago y el trencito del Parque

Una vez cumplida esta instancia administrativa, las áreas técnicas del Ministerio analizarán las ofertas para determinar la futura adjudicación, conforme a los pliegos licitatorios.

Proyecto de Remodelación Parque de Mayo – Sector 2

La obra proyectada contempla la recuperación integral del lago; mejoras en el recorrido y la infraestructura del tradicional trencito del parque; y la construcción de dos nuevos núcleos sanitarios con baños accesibles, kiosco, depósito y taller de mantenimiento. Además, incluye un sistema de senderos accesibles, iluminación renovada, señalética inclusiva y nuevas áreas de recreación.

Esta obra forma parte de la continuidad del plan de renovación integral del Parque de Mayo. La primera etapa incluyó la intervención en el sector de juegos infantiles y la puesta en valor de la calesita. La etapa actual (Sector 2) se centra en la renovación del lago y del trencito, y sumará nuevos servicios sanitarios.