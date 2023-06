"El 2 de julio hay que elegir seguir por este camino o dar un salto al vacío"

“Mi padre fue comerciante durante mi niñez y mi madre docente. Fui un alumno tranquilo que le gustaba leer, leer y leer. Nunca fui bueno para estudiar de memoria, por eso a mi carrera la hice leyendo”, contó Rubén en Sin Filtros.

El candidato también recordó que su padre antes de ser intendente por Pocito lo llamó en el año 94 y junto a Sergio escucharon la propuesta para iniciarse en el camino que marcó la vida familiar de los Uñac. “Nos reuníamos todas las mañanas en una guardería y éramos muy unidos. Dialogamos mucho sobre la gestión de mi padre ”, dijo en referencia a la influencia de su papá en su carrera.

“Mi carrera la hice en el poder legislativo y como secretario y vicegobernador tuve una función ejecutiva y eso me dejó que la política sirve para darle motivación a la gente y eso me motiva. No comparto las desigualdades y quiero gobernar para toda la provincia”, agregó en referencia a lo que fue en la Cámara de Diputados y lo que pretende como gobernador.

En cuanto a la relación con su hermano dijo que son muy unidos y que, así como él fue su consejero, espera que también sea similar si gana las próximas elecciones. En el mismo sentido, habló sobre el proyecto que arrancó hace un poco más de 7 años y dijo que es un conjunto de políticas públicas que están basadas en la ampliación de la matriz productiva.

“Vamos a incorporar la calidad de los servicios. Se puede mejorar la salud, la educación y ese es el camino, pero no nos olvidemos que somos líderes en la construcción de rutas y de casas”, agregó en referencia .

Ruben en Sin Filtros.jpeg

Respecto a la oposición dijo que su objetivo es dialogar con la oposición: “Cuando sos gobernador lo sos para los más de 800 mil sanjuaninos. Tengo vocación de dialogo y de charlar” reconoció en el estudio de Canal 8.

Rubén Uñac también se diferenció de Marcelo Orrego y dijo que decir que San Juan está dormido es una falta de respeto para todos y se diferenció . “Él es del PRO y yo soy justicialista y yo les pregunto a los sanjuaninos y sanjuaninos que quieren un gobierno al servicio de la gente o un proyecto al servicio de la city porteña”, añadió.

Finalmente, cerró la entrevista diciendo que garantizará la continuidad de un proyecto que fue beneficioso para San Juan. "Tenemos equilibrio fiscal, transparencia y eso quiere decir que es un proyecto exitoso. Hay que elegir seguir por este camino o damos un salto al vacío".

Mirá la entrevista completa: