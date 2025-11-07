"
Sin pedidos de asistencia tras las lluvias y vientos registrados en la provincia

Luego de una tarde y noche marcada por vientos y lluvias intermitentes en gran parte de la provincia, la Dirección de Emergencias y Políticas Alimentarias del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informó que hasta el momento no se han recibido requerimientos de asistencia.

Desde el organismo indicaron que se continúa con el monitoreo y relevamiento de la situación, en conjunto con profesionales y equipos técnicos, para responder ante cualquier demanda de urgencia que pudiera surgir en las próximas horas.

