Luego de una tarde y noche marcada por vientos y lluvias intermitentes en gran parte de la provincia, la Dirección de Emergencias y Políticas Alimentarias del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informó que hasta el momento no se han recibido requerimientos de asistencia.
Sin pedidos de asistencia tras las lluvias y vientos registrados en la provincia
Desde el organismo indicaron que se continúa con el monitoreo y relevamiento de la situación, en conjunto con profesionales y equipos técnicos.