Viernes con algunas lluvias, viento y sol: la máxima rondaría los 24°C

Tras la intensa lluvia, se espera un viernes con algunas precipitaciones en algunos sectores de la provincia. Por la noche las condiciones climáticas se estabilizan.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 11°C y los 24°C. Durante las primeras horas del día podrían registrarse algunas precipitaciones, aunque se prevé que las condiciones mejoren hacia el mediodía.

Por la tarde, el cielo se mantendrá algo nublado, acompañado de viento proveniente del sector sur, que podría alcanzar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el clima tenderá a estabilizarse, con un descenso leve de la temperatura y menor nubosidad.

Para el sábado, se espera una jornada con máxima de 25°C, mínimas nubes y condiciones más estables, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

