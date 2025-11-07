El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 11°C y los 24°C. Durante las primeras horas del día podrían registrarse algunas precipitaciones, aunque se prevé que las condiciones mejoren hacia el mediodía.
San Juan 8 > San Juan > viento
Viernes con algunas lluvias, viento y sol: la máxima rondaría los 24°C
Tras la intensa lluvia, se espera un viernes con algunas precipitaciones en algunos sectores de la provincia. Por la noche las condiciones climáticas se estabilizan.