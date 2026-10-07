Así será el simulacro sísmico de evacuación que harán en las escuelas

La propuesta será llevada adelante por el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Educación, y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, mediante la Dirección de Protección Civil.

La jornada marcará además el cierre del proceso de capacitación realizado durante 2026 dentro del Programa Provincial de Prevención y Concientización Sísmica en el Ámbito Educativo.

Cuando llegue el horario establecido, cada escuela activará la señal previamente definida para iniciar el simulacro. Podrán utilizarse timbres, campanas, altavoces u otros sistemas de aviso.

Una vez que comience el ejercicio, los docentes indicarán a los alumnos: “Atención, está temblando. Adopten la posición de seguridad”.

Durante 60 segundos, estudiantes, docentes y personal permanecerán protegidos debajo de los pupitres o en las zonas seguras internas que cada establecimiento haya establecido.

Después de ese primer momento, el coordinador designado por la institución dará la orden para comenzar con la evacuación general.

El procedimiento incluirá el traslado ordenado hacia los puntos establecidos, el corte de los servicios de luz, gas y agua, cuando corresponda, y el control de asistencia de alumnos, docentes y personal auxiliar.

También se realizará una revisión del edificio y, una vez comprobado que las instalaciones son seguras, se autorizará el reingreso.

Durante las capacitaciones realizadas este año se presentaron 2.400 planes de evacuación, debido a que algunos edificios albergan distintas instituciones o comunidades educativas que funcionan en diferentes turnos.

Habrá cortes de tránsito en algunos puntos

El operativo también tendrá impacto en el tránsito en aquellos establecimientos donde la evacuación implique salir a la vía pública.

A las 10, habrá cortes frente a EPET N°1 Rogelio Boero, EPET N°2 y EPET N°4, debido al desplazamiento de estudiantes.

A las 16, el corte será en inmediaciones de la Escuela Normal Superior Sarmiento, ya que alumnos de sus tres niveles se trasladarán hacia Plaza Laprida.

La prevención no quedará solamente dentro de las escuelas. Durante 2026, el programa incorporó también a las familias.

Quienes participaron de la elaboración y presentación de los protocolos podrán realizar el ejercicio en sus hogares en el turno contrario al que concurren sus hijos. Así, las familias de alumnos del turno mañana podrán hacerlo a las 16, mientras que las del turno tarde podrán realizarlo a las 10.

Una vez terminado el ejercicio, cada establecimiento deberá realizar un autoanálisis institucional para detectar problemas, dificultades y aspectos que necesiten ser corregidos.

A partir de los cinco minutos posteriores al inicio del simulacro, las escuelas comenzarán a cargar la información en el sistema dispuesto para el seguimiento.

Además, todo el operativo será monitoreado en vivo desde el CISEM, con una transmisión desde las EPET 2 y 4.

El antecedente inmediato fue el simulacro provincial realizado en 2025, que involucró a 1.249 escuelas distribuidas en 594 edificios. Este año, el ejercicio tendrá un alcance mayor: participará el 100% de los establecimientos educativos de San Juan.