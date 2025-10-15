En un evento colmado de emoción, alegría, música y coloridas hinchadas, se llevó a cabo la elección de la Reina Provincial de las Personas Mayores, en una verdadera fiesta que reunió a representantes de todos los departamentos de la provincia. La jornada concluyó con la coronación de Silvia Mónica Maldonado, de 64 años, como la nueva soberana 2025.
Silvia Maldonado, es la nueva Reina Provincial del Adulto Mayor
Se trata de la candidata de Capital, en tanto Iglesia se quedó con el virreinado. La celebración en el estadio Aldo Cantoni, fue una gran fiesta.