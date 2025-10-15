Silvia Maldonado, es la nueva Reina Provincial del Adulto Mayor

Silvia representó a Capital, es madre de dos hijos y destacó por su carisma y energía durante toda la celebración. Por su parte, el título de Virreina fue para Ramona de la Cruz Solar, de Iglesia, quien con 84 años, una gran historia de vida y una familia numerosa –13 hijos, 34 nietos y 25 bisnietos–, conquistó al público y al jurado con su presencia y simpatía.

El acto fue encabezado por el vicegobernador Fabián Martín, acompañado por los ministros Carlos Platero (Familia y Desarrollo Humano) y Laura Palma (Gobierno), el secretario de Promoción Social Ramiro Pavone, el director de Políticas para el Adulto Mayor Roberto Ochoa, y los intendentes Susana Laciar, de Capital, y Jorge Espejo, de Iglesia, quienes tuvieron el honor de coronar a las flamantes reinas.