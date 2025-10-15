"
Silvia Maldonado, es la nueva Reina Provincial del Adulto Mayor

Se trata de la candidata de Capital, en tanto Iglesia se quedó con el virreinado. La celebración en el estadio Aldo Cantoni, fue una gran fiesta.

En un evento colmado de emoción, alegría, música y coloridas hinchadas, se llevó a cabo la elección de la Reina Provincial de las Personas Mayores, en una verdadera fiesta que reunió a representantes de todos los departamentos de la provincia. La jornada concluyó con la coronación de Silvia Mónica Maldonado, de 64 años, como la nueva soberana 2025.

Silvia representó a Capital, es madre de dos hijos y destacó por su carisma y energía durante toda la celebración. Por su parte, el título de Virreina fue para Ramona de la Cruz Solar, de Iglesia, quien con 84 años, una gran historia de vida y una familia numerosa –13 hijos, 34 nietos y 25 bisnietos–, conquistó al público y al jurado con su presencia y simpatía.

El acto fue encabezado por el vicegobernador Fabián Martín, acompañado por los ministros Carlos Platero (Familia y Desarrollo Humano) y Laura Palma (Gobierno), el secretario de Promoción Social Ramiro Pavone, el director de Políticas para el Adulto Mayor Roberto Ochoa, y los intendentes Susana Laciar, de Capital, y Jorge Espejo, de Iglesia, quienes tuvieron el honor de coronar a las flamantes reinas.

La actividad, que forma parte del calendario de políticas de inclusión y reconocimiento para personas mayores, tuvo una gran participación de público y delegaciones de toda la provincia, que alentaron con entusiasmo y banderas a sus representantes.

