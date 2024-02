Antes que nada, aquellos que hayan comprado acciones en el Club del Helicóptero vayan sabiendo que no cotizan en bolsa, solo sirven para mantener a la diezmada tropa con alguna esperanza que no todo está perdido. El tablero político en la Argentina, en menor medida en nuestra provincia, quedó totalmente desmembrado luego de las elecciones. El país no cambió exclusivamente a partir del 10 de diciembre, la cosa viene con arrastre. En nuestra provincia tampoco, varios pasaron por alto el resultado de las últimas elecciones de medio término, que fue el anticipo de lo que empezaba a incubarse en términos políticos y por qué no también en lo económico y social.