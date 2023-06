Sergio Uñac: "Rubén es el ideal para continuar este proyecto"

El mandatario contó que en estos últimos casi 8 años en los que tuvo “el honor de conducir la provincia” se concretaron muchos logros.

“Si ponemos en consideración lo que hemos concretado, lo que tenemos que hacer los sanjuaninos es cuidarlo, consolidarlo y por supuesto reconocer las cosas que nos faltan por hacer. Ese legado va a tener continuidad en Rubén Uñac y Cristian Andino, conozco la capacidad de ambos, la sensibilidad social que tienen ambos para poder conducir este proyecto, es un binomio que con seguridad va a estar a la altura de las circunstancias”, dijo.

En Sarmiento, volvió a analizar la intromisión de la Corte Suprema de Justicia que trató de una forma el caso San Juan y de otra forma muy distinta el caso de Formosa y de los intendentes bonaerenses. “Algo tuvieron con San Juan, por eso invito a todos los sanjuaninos a que le podamos responder el 2 de julio, cuando nos expresamos a las urnas, y le podamos decir que el interior no es un apartado de la República Argentina, que el interior es tan importante como la propia ciudad capital”, señaló.

"En el caso de quién habla, con un gobierno nacional que era opositor y con un gobierno nacional actual que es a fin, y en ambos casos hemos trabajado para que San Juan tenga los logros que todos conocemos en cuanto a niveles de desocupación, de obra pública, de energía solar, desarrollo de la agricultura. Hemos potenciado la minería y hoy San Juan es la única provincia que tiene una mina de cobre en construcción. Cada una de estas cosas hay que consolidarlas y seguir trabajando para lograr lo que nos está faltando como sociedad”, apuntó.

Además, el mandatario agregó: “Estoy convencido que Rubén es la persona ideal para seguir conduciendo este modelo, obviamente que este proyecto político empieza con Sergio Uñac como candidato a gobernador, pero desde el lugar que me toque voy a estar colaborando con el gobierno de San Juan y estoy seguro que será con Rubén Uñac y Cristian Andino, esto es un compromiso público, lo asumo acá y lo he dicho en los 19 departamentos de la provincia. Yo no me pienso desentender de nada, sino colaborar, ellos tendrán la responsabilidad de conducir, pero yo voy a seguir acompañando este proyecto político porque acá hay un equipo de trabajo”.

Señaló luego que seguirá trabajando para que la provincia de San Juan se siga haciendo sentir en el contexto nacional como una de las provincias más ordenadas y también como una de las que más oportunidades generó en los últimos años.

“Nos hemos convertido en el polo pistachero más importante del país, en el principal productor de tomate para industria, generamos proyectos como el cannabis medicinal, logramos que la inversión privada pueda llegar para la concreción de nuevas minas como Josemaría, Hualilán, Los Azules. Somos la primera provincia generadora de energía solar en todo el país con más de 400 megas y en los próximos dos años sumaremos 400 megas más. Esto es lo que hay que consolidar y van a contar conmigo para acompañar desde donde estemos”, aseguró Uñac.

También mencionó la crisis en Jujuy y las diferencias de los modelos de gobierno.

Obra vital para Sarmiento

Sergio Uñac destacó que hay una obra que es emblemática y fue paralizada, que es la RN 40 que atraviesa el departamento Sarmiento.

“Generamos un nuevo proceso licitatorio de la RN 40 que le cuesta cero pesos a la provincia y eso no es menor, en las tres secciones que están en licitación hoy hay una licitada. Seguimos trabajando con el BID para poder retomarla, desde Tres Esquinas hasta la Ruta 295, vamos por la cuarta oferta y creemos que va a ser aceptada por el BID”, contó.

El gobernador señaló que: “Necesitamos que empiece a ejecutarse, que tome mano de obra, y que vaya generando soluciones a quienes transitan esta ruta nacional”.

Queda en carpeta el segundo tramo que va desde Ruta 295 hasta la calle 8, en Pocito; y también queda pendiente el que va desde Tres Esquinas hasta el límite con Mendoza, que es un proyecto de ruta segura y no va a tener los mismos componentes que la autovía pero que va a permitir transitar y comunicarnos con Mendoza de una mejor manera.

“Por esta y muchas otras obras que deben tener continuidad es necesario que este proyecto gane el 2 de julio”, cerró Uñac.