Sergio Uñac: "La sociedad nos está exigiendo un mayor esfuerzo"

"Hay que mirar por encima de esto. Es una institución de la República Argentina la que ha sido atacada. La vicepresidenta es Cristina Fernández. Esto es lo que nosotros debemos analizar como país. Como una sociedad que quiere seguir avanzando y creciendo.

La protección de la democracia como sistema de vida para los argentinos es lo que tenemos que defender. Me parece que la convocatoria, como gobernador y dirigente político debe ser en este marco. Podemos disentir, discutir, podemos no estar de acuerdo, lo que no podemos es faltarnos el respeto. Y acá se ha dado un paso más: un intento de homicidio agravado sobre una de las integrantes de las instituciones de la República.

En algún punto hemos estado erráticos. La sociedad nos está exigiendo mayor esfuerzo y me parece que el compromiso tiene que ser que lo podamos dar, oficialismo y oposición. Nosotros dimos una foto en el Acuerdo San Juan, pero esto tiene que tener un camino de ida y vuelta. Nosotros somos respetuosos de las manifestaciones que se vayan a dar y que la sociedad entienda que se debe hacer expresando el más profundo de los respetos por la paz social".

diputados en sin filtros.jpg

Mientras se transmitía la entrevista del gobernador, en los estudios de Canal 8 estaban presentes la diputada Celina Ramella, por el Frente de Todos; la diputada Graciela Seva, por Lealtad y la diputada Nancy Picón, por Producción y Trabajo. Las tres legisladoras compartieron el criterio del gobernador Uñac.

Picón, del bloque opositor, agregó que "esperemos que podamos hacer una escucha activa más importante de la que se viene haciendo. No se han venido dando casualmente hechos en la provincia y en el país. Nos está faltando escuchas a todos".