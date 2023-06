Sergio Uñac: "Acá el único camino es seguir construyendo"

“La premisa es seguir escuchando al vecino y que podamos contarle por qué debemos darle continuidad a este proyecto político. También me parece que es importante proteger a San Juan porque las imágenes que veíamos ayer de Jujuy son imágenes que vivimos en San Juan hace algún tiempo, en 2001, y a ese San Juan no hay que volver, un San Juan donde se vulneraban los derechos individuales y colectivos de los sanjuaninos. En San Juan podemos pensar igual o distinto, pero el respeto está por encima de todo”, dijo el mandatario.

Señaló que lo que está en juego es la continuidad de este modelo, queremos una sociedad tranquila, que pueda debatir, discutir, que pueda coincidir o no, pero que pueda ser absolutamente respetada”.

Uñac mencionó que la Corte Suprema logró que hoy exista un San Juan muy definido, con 15 intendencias del frente y 14 de la subagrupación, “que tengo el honor de representar y ahora lo hacen Rubén y Cristian, tenemos la mayoría simple en la Legislatura y la mayoría calificada. Tenemos el 75 % de las intendencias, el 60 % de los concejales, entonces, no invalidaron la expresión de San Juan. Lo que intentamos ahora es ganar por segunda vez la elección”.

Fue entonces cuando manifestó que “acá el único camino es seguir construyendo y no empezar con un proceso de destrucción como lo vimos ayer plasmado en Jujuy con un poder que avanzaba sobre los derechos individuales”.

El gobernador dijo que de acá al 2 de julio los sanjuaninos debaten y deciden qué San Juan quieren, “qué cosas tenemos que consolidar, por eso interpelo a la sanjuaninos para que podamos seguir construyendo sobre una base sólida, con gente con experiencia, que sabe que a San Juan se lo construye desde el interior hacia la capital y no al revés”.

Entonces repitió que la visión que tiene esta gestión es que donde hay un sanjuanino, por más alejado y remoto que esté, el Estado debe estar presente, “esa es la visión que tiene este frente y en particular ésta subagrupación Vamos San Juan”.

“San Juan es una provincia absolutamente ordenada, no solo desde lo administrativo, sino también desde lo social. Estamos viviendo una etapa donde las condiciones macroeconómicas no han sido fáciles para nadie, como tampoco lo es mantener la provincia en plena actividad con indicadores de desempleo, actividad económica, pobreza, indigencia, que son mucho mejores que los que exhiben el resto de las provincias argentinas, aun asi son números que duelen”, aseguró el gobernador.

Cierre de listas

“Mantuve reuniones con todos los referentes nacionales de nuestro frente. El sábado es el cierre de listas a nivel nacional y estamos conversando mucho con los referentes respecto de los distintos frentes. Los gobernadores nos hemos expresado y entre ellos yo firmé ese comunicado donde pedimos unidad y federalismo, porque en el interior del país habita más del 60 % de los argentinos y ellos también tienen que estar representados”, señaló Uñac.

Explicó que es menester primero acordar conceptos de participación en el frente, “después cada uno piensa, dice y hace lo que estima oportuno, pero coincidimos que la fórmula debe ser federal. No hablamos de candidaturas”, dijo.

Agregó que en los próximos días se van a intensificar las reuniones. “Yo hoy estoy abocado a que este proyecto político tenga continuidad a partir del 2 de julio”, manifestó.

“Yo desde donde esté voy a colaborar en este proyecto político y no me canso de repetirlo. Desde donde me toque voy a trabajar por San Juan y también hace falta que, desde la nación, donde nos toque estar, podamos bajar fondos para que se siga desarrollando la provincia”, dijo Uñac.

Por su parte, el diputado Abarca expresó que “apostamos a la continuidad de este proyecto político, estamos seguros que el hecho de que lo hayan inhabilitado a nuestro gobernador a ser candidato tiene tintes políticos. Hoy tenemos una fórmula nueva que es Rubén Uñac y Cristian Andino y creemos que es la fórmula ideal para el gobierno que necesitamos a partir de diciembre”.

La jornada culminó con caminata y visita a los vecinos donde Uñac, Abarca y el actual intendente Palmero agradecieron a los vecinos por abrir las puertas de sus hogares.

En el cierre el gobernador repitió: “La Corte Suprema invalidó un candidato, pero no un proyecto. La continuidad de este proyecto político se define el próximo 2 de julio, por eso vecinas y vecinos, el 2 de Julio tenemos que votar la fórmula de Rubén Uñac y Cristian Andino”.