Seguridad reforzada: despliegue policial clave por Semana Santa

El operativo también alcanzará otros puntos clave. En Sierras Azules, en Zonda, trabajarán unos 80 efectivos debido al movimiento turístico, mientras que en Iglesia se dispondrán 40 policías, en el marco de actividades y eventos previstos para el fin de semana.

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En departamentos como Calingasta, Jáchal y Valle Fértil, la cobertura quedará a cargo de las unidades departamentales, que ajustarán la presencia según la demanda.

El despliegue será integral e incluirá controles viales en rutas y accesos, además de presencia de efectivos a pie en los lugares de mayor concurrencia. “La parte vial es fundamental para evitar accidentes”, remarcó Torres.

En ese sentido, desde la fuerza pusieron el foco en la prevención, especialmente tras el último fin de semana, donde se detectaron casos de alcoholemia positiva. Según detalló el comisario, se radiaron 16 vehículos y se labraron 17 actas, con un registro máximo de 1,6 gramos de alcohol en sangre.

“Uno cree que está en condiciones, pero la reacción no es la misma”, advirtió Torres, al tiempo que insistió en la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol.

El operativo comenzará de manera escalonada desde el jueves, aunque en algunos puntos como Iglesia se iniciará antes debido a eventos específicos. Además, la planificación deberá adaptarse a múltiples actividades en simultáneo, como celebraciones religiosas, eventos deportivos y convocatorias turísticas.

El plan incluye infantes, motoristas, móviles policiales y personal de apoyo, además de asistencia directa a los visitantes. “La idea es que la gente tenga un policía cerca para consultar”, explicó el jefe policial.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la responsabilidad de los conductores y a respetar las normas de tránsito, con el objetivo de evitar siniestros y garantizar un fin de semana seguro para todos.