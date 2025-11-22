"
Segunda jornada: 60 mil personas y un cierre rockero en la FNS

Con casi 60 mil personas, la segunda noche de la FNS 2025 vibró con Estelares y el gran cierre de Ciro y los Persas, en una jornada a puro rock y emoción.

Embed - Fiesta Nacional del Sol – Streaming Oficial · Noche 2 · Viernes 21.11

La segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol 2025 concluyó con un marcado pulso rockero ante un predio colmado. Desde temprano, miles de sanjuaninos comenzaron a llegar al Estadio del Bicentenario, la Feria y el Velódromo Vicente Chancay para disfrutar de una jornada que reunió a casi 60 mil personas.

El inicio de la noche estuvo a cargo de Estelares, que subió al escenario principal y generó una inmediata conexión con el público. Con un repertorio cargado de clásicos, la banda platense dejó al público encendido, a puro canto y salto, preparando el clima para uno de los momentos más esperados de la edición.

Tras su presentación, la llegada de Ciro y los Persas completó la propuesta rockera de la jornada. Los fanáticos se habían ubicado con anticipación frente al escenario para asegurar un buen lugar. Con una puesta sólida y el recorrido por canciones emblemáticas, la banda liderada por Andrés Ciro Martínez marcó el cierre de una noche multitudinaria.

Mientras tanto, miles de visitantes recorrieron la feria gastronómica, los stands ministeriales y los espacios de las empresas privadas, que exhibieron sus productos y servicios. También disfrutaron de propuestas artísticas locales distribuidas a lo largo del predio.

La segunda noche dejó como saldo una asistencia masiva, una amplia participación familiar y una fuerte presencia de jóvenes que acompañaron los shows centrales, consolidando a la Fiesta Nacional del Sol como uno de los eventos más convocantes del país.

