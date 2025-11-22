Segunda jornada: 60 mil personas y un cierre rockero en la FNS

El inicio de la noche estuvo a cargo de Estelares, que subió al escenario principal y generó una inmediata conexión con el público. Con un repertorio cargado de clásicos, la banda platense dejó al público encendido, a puro canto y salto, preparando el clima para uno de los momentos más esperados de la edición.

Tras su presentación, la llegada de Ciro y los Persas completó la propuesta rockera de la jornada. Los fanáticos se habían ubicado con anticipación frente al escenario para asegurar un buen lugar. Con una puesta sólida y el recorrido por canciones emblemáticas, la banda liderada por Andrés Ciro Martínez marcó el cierre de una noche multitudinaria.