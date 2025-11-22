La segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol 2025 concluyó con un marcado pulso rockero ante un predio colmado. Desde temprano, miles de sanjuaninos comenzaron a llegar al Estadio del Bicentenario, la Feria y el Velódromo Vicente Chancay para disfrutar de una jornada que reunió a casi 60 mil personas.
Segunda jornada: 60 mil personas y un cierre rockero en la FNS
Con casi 60 mil personas, la segunda noche de la FNS 2025 vibró con Estelares y el gran cierre de Ciro y los Persas, en una jornada a puro rock y emoción.