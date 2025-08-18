El Frente Por San Juan, alianza oficialista que responde al gobernador Marcelo Orrego, presentó a los tres primeros candidatos para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. La lista estará liderada por Fabián Martín, actual vicegobernador de la provincia, seguido por la ministra de Gobierno, Laura Palma, y el diputado provincial bloquista, Federico Rizo.
"Les pido que nos apoyen y ratifiquen con su voto todo lo bueno que se hace"
El vicegobernador encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales por el Frente Por San Juan, acompañado por Laura Palma y Federico Rizo.