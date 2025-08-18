"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Fabián Martin

"Les pido que nos apoyen y ratifiquen con su voto todo lo bueno que se hace"

El vicegobernador encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales por el Frente Por San Juan, acompañado por Laura Palma y Federico Rizo.

El Frente Por San Juan, alianza oficialista que responde al gobernador Marcelo Orrego, presentó a los tres primeros candidatos para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. La lista estará liderada por Fabián Martín, actual vicegobernador de la provincia, seguido por la ministra de Gobierno, Laura Palma, y el diputado provincial bloquista, Federico Rizo.

Martín habló con Canal 8 pidió a los sanjuaninos que acompañen la propuesta del oficialismo: “Les pido que nos apoyen y ratifiquen con su voto todo lo bueno que se hace. Gobernamos con el 40% menos que otros gobiernos. Marcelo Orrego aplicó el boleto escolar gratuito, instaló a San Juan como la tercera provincia más exportadora de la Argentina. Hay muchas cosas que se vienen haciendo bien”.

Martín, que ya compitió en una elección nacional en 2013, ocupa la vicegobernación desde 2023 como compañero de fórmula de Orrego. Además, se desempeña como vicepresidente del partido Producción y Trabajo, lo que le otorga un rol central dentro del oficialismo.

Te puede interesar...

Su candidatura responde a la estrategia de consolidar la representación del gobierno provincial en el Congreso Nacional y ratificar el respaldo político a la gestión de Orrego.

Temas

Te puede interesar