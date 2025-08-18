Martín habló con Canal 8 pidió a los sanjuaninos que acompañen la propuesta del oficialismo: “Les pido que nos apoyen y ratifiquen con su voto todo lo bueno que se hace. Gobernamos con el 40% menos que otros gobiernos. Marcelo Orrego aplicó el boleto escolar gratuito, instaló a San Juan como la tercera provincia más exportadora de la Argentina. Hay muchas cosas que se vienen haciendo bien”.

Martín, que ya compitió en una elección nacional en 2013, ocupa la vicegobernación desde 2023 como compañero de fórmula de Orrego. Además, se desempeña como vicepresidente del partido Producción y Trabajo, lo que le otorga un rol central dentro del oficialismo.