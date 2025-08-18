"Creo en el Estado ordenador de lo social y económico como lo que hice en San Martín"

Durante una entrevista en Canal 8, Andino sostuvo: “Creo en el Estado ordenador de lo social y económico como lo hice con San Martín”. En ese marco, recordó que durante su gestión municipal “ese Estado eficiente en San Martín me permitió construir una carrera de inglés gratuita”, y planteó que su propuesta se diferencia del plan nacional de ajuste y apertura económica.

La conformación de la lista busca equilibrar experiencia en gestión municipal, representación territorial y respaldo político, en un intento de consolidar la presencia del peronismo provincial en el Congreso Nacional.