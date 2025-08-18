"
"Creo en el Estado ordenador de lo social y económico como lo que hice en San Martín"

El justicialismo sanjuanino definió su lista de candidatos a diputados nacionales y Cristian Andino encabezará la fórmula, acompañado por Romina Rosas y Fabián Gramajo.

Durante una entrevista en Canal 8, Andino sostuvo: “Creo en el Estado ordenador de lo social y económico como lo hice con San Martín”. En ese marco, recordó que durante su gestión municipal “ese Estado eficiente en San Martín me permitió construir una carrera de inglés gratuita”, y planteó que su propuesta se diferencia del plan nacional de ajuste y apertura económica.

La conformación de la lista busca equilibrar experiencia en gestión municipal, representación territorial y respaldo político, en un intento de consolidar la presencia del peronismo provincial en el Congreso Nacional.

Andino, referente del uñaquismo, recibió el apoyo de varios intendentes, del bloque Justicialista en la Legislatura provincial y del senador Sergio Uñac, lo que fortaleció su candidatura. Su postulación se impuso frente al giogismo, que había intentado colocar al exgobernador como cabeza de lista.

