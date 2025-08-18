Tras intensas negociaciones internas, el justicialismo sanjuanino, a través del Frente Fuerza San Juan, confirmó a sus tres primeros candidatos para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. Cristian Andino, exintendente de San Martín, será quien encabece la lista de diputados nacionales, secundado por Romina Rosas, actual intendenta de Caucete, y Fabián Gramajo, exintendente de Chimbas.
"Creo en el Estado ordenador de lo social y económico como lo que hice en San Martín"
