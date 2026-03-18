Se sintió un temblor y advierten por seis movimientos en 24 horas

Sin embargo, el dato que concentra la atención está en lo ocurrido el día anterior. Durante el martes se registraron al menos seis sismos en San Juan, en distintos horarios y con características variadas.

Según los registros, la actividad comenzó durante la madrugada con movimientos leves y se extendió a lo largo de toda la jornada. Hubo sismos en horas de la mañana, cerca del mediodía y también por la noche, lo que marcó una frecuencia sostenida de eventos en menos de 24 horas.

Las magnitudes oscilaron entre 2.5 y 2.8, mientras que las profundidades fueron variables, desde eventos relativamente superficiales —de alrededor de 100 kilómetros— hasta otros más profundos. Varios de estos movimientos se localizaron dentro del territorio sanjuanino, lo que refuerza el patrón de actividad constante en la provincia.

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Aunque la mayoría de estos sismos no suelen ser percibidos por la población debido a su baja magnitud o mayor profundidad, la reiteración en tan corto período es un indicador de la dinámica sísmica de la región.

En este contexto, el temblor de este jueves se suma a una seguidilla que, si bien no es inusual, vuelve a poner en foco la intensidad y continuidad de los movimientos en San Juan, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.