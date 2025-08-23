"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Fiscalía

Se definirá en Diputados: los nombres que compiten por la Fiscalía General

Tras el fallecimiento de Eduardo Quattropani, casi 30 candidatos se inscribieron para ocupar el cargo de Fiscal General. Entre ellos figuran jueces, fiscales, penalistas de renombre y referentes del ámbito judicial.

A un mes de la muerte de Eduardo Quattropani, quien estuvo al frente de la Fiscalía General durante casi 32 años, se abrió el histórico proceso para designar a su sucesor. Hasta el momento, 27 postulantes formalizaron su inscripción para participar del concurso que definirá al nuevo jefe del Ministerio Público.

Según lo dispuesto, todos los inscriptos serán entrevistados por el Consejo de la Magistratura, que elaborará una terna con los nombres seleccionados. Esa lista será elevada a la Cámara de Diputados, la cual tendrá la última palabra en la votación del próximo Fiscal General de la provincia.

La nómina provisoria incluye a jueces de alto rango, fiscales en funciones, penalistas con fuerte presencia en Tribunales y abogados de trayectoria, algunos con pasado en la política o vínculos estrechos con el propio Quattropani. Entre los candidatos se destacan figuras como Claudia Alejandra Salica López, actual coordinadora de la UFI de Delitos contra la Propiedad; Francisco Bruno Micheltorena Ponzo, coordinador de la UFI de Delitos Especiales; y Fernando Luis Rahme Quattropani, sobrino del ex Fiscal y su colaborador directo.

Te puede interesar...

También aparecen nombres de penalistas con gran exposición pública como Mohamed Nasser Uzair y Fernando Roberto Castro, así como jueces con antecedentes en causas resonantes, entre ellos Benedicto Walter Correa Patiño, Maximiliano Blejman y Ricardo Esteban Moine.

La lista, que cerró inscripciones este viernes 22 de agosto a las 23.59, podría haber sumado algún nombre de último momento. No obstante, el grueso de los postulantes ya refleja el peso de un concurso que marcará el futuro del Ministerio Público de San Juan.

Temas

Te puede interesar