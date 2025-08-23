Se definirá en Diputados: los nombres que compiten por la Fiscalía General

Según lo dispuesto, todos los inscriptos serán entrevistados por el Consejo de la Magistratura, que elaborará una terna con los nombres seleccionados. Esa lista será elevada a la Cámara de Diputados, la cual tendrá la última palabra en la votación del próximo Fiscal General de la provincia.

La nómina provisoria incluye a jueces de alto rango, fiscales en funciones, penalistas con fuerte presencia en Tribunales y abogados de trayectoria, algunos con pasado en la política o vínculos estrechos con el propio Quattropani. Entre los candidatos se destacan figuras como Claudia Alejandra Salica López, actual coordinadora de la UFI de Delitos contra la Propiedad; Francisco Bruno Micheltorena Ponzo, coordinador de la UFI de Delitos Especiales; y Fernando Luis Rahme Quattropani, sobrino del ex Fiscal y su colaborador directo.