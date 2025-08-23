A un mes de la muerte de Eduardo Quattropani, quien estuvo al frente de la Fiscalía General durante casi 32 años, se abrió el histórico proceso para designar a su sucesor. Hasta el momento, 27 postulantes formalizaron su inscripción para participar del concurso que definirá al nuevo jefe del Ministerio Público.
Se definirá en Diputados: los nombres que compiten por la Fiscalía General
Tras el fallecimiento de Eduardo Quattropani, casi 30 candidatos se inscribieron para ocupar el cargo de Fiscal General. Entre ellos figuran jueces, fiscales, penalistas de renombre y referentes del ámbito judicial.