Se casó con "la de Messi" en la Fiesta del Sol y un ministro es su testigo

Él es Carlos Jesús Albero Gutiérrez y hace cuatro años ama a Natalia Belén Irrazabal Gutiérrez. Este martes 21 de febrero se casaron, casi de manera improvisada, en el stand del Registro Civil en la Fiesta del Sol. Era una de las propuestas más llamativas del gobierno sanjuanino para esta fiesta y aunque muchos incrédulos pensaron que no pasaría, pasó la primera noche. El amor dejó su sello en la fiesta sanjuanina. "Vine a preguntar si este stand era para casarse y vi la oportunidad", dijo Carlos. "Él me lo pidió y yo le dije que bueno", relató Natalia, quien no dudó un minuto en colocarse el anillo.