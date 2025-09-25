Así será la boleta que encontrarán los sanjuaninos en las elecciones de octubre

“La boleta ya es definitiva, estamos en contacto con los presidentes de mesa mediante llamados telefónicos, y en breve comenzarán los cursos de capacitación”, informó Edgardo Benítez, a Canal 8. Además, destacó que el equipo de la Secretaría Electoral ya se encuentra trabajando en la designación formal de las autoridades de mesa, especialmente contactando a quienes ya participaron en comicios anteriores o se inscribieron previamente en el padrón de autoridades.

Uno de los puntos clave de esta elección es que se implementará un sistema nuevo de votación, por lo que desde la organización remarcan la importancia de participar de las capacitaciones destinado a las autoridades de mesa. El cronograma comenzará este viernes y se extenderá por toda la provincia, en diferentes sedes. “Este año es fundamental participar, porque se trata de un sistema nuevo, y es válido que todos entiendan cómo funciona”, señaló Benítez.