Este 26 de octubre, los sanjuaninos acudirán a las urnas para las elecciones legislativas nacionales, y ya se encuentra definida la boleta única que se utilizará en los comicios. Desde la Secretaría Electoral confirmaron que la logística electoral avanza a buen ritmo, con el armado de urnas, el nombramiento de autoridades de mesa y la distribución de material desde Buenos Aires.
Así será la boleta que encontrarán los sanjuaninos en las elecciones de octubre
La boleta de las elecciones legislativas llegarían a la provincia en los próximos días, según comentó Edgardo Benítez, secretario electoral.