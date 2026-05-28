Los sanjuaninos interrumpieron su rutina del miércoles por unos minutos para mirar al oeste y retratar un espectáculo natural imponente. Minutos antes de que el sol se ocultara por completo, el cielo de la provincia ofreció un despliegue de colores rojizos y anaranjados que dejó a todos sin palabras.
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"El cielo fue un fuego": el espectacular atardecer que se volvió viral
Cerca de las 18:50 del miércoles, una postal única cautivó a la provincia. El horizonte se puso de un naranja intenso y las redes sociales se inundaron rápidamente de fotos y videos.