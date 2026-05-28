"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > cielo

"El cielo fue un fuego": el espectacular atardecer que se volvió viral

Cerca de las 18:50 del miércoles, una postal única cautivó a la provincia. El horizonte se puso de un naranja intenso y las redes sociales se inundaron rápidamente de fotos y videos.

Los sanjuaninos interrumpieron su rutina del miércoles por unos minutos para mirar al oeste y retratar un espectáculo natural imponente. Minutos antes de que el sol se ocultara por completo, el cielo de la provincia ofreció un despliegue de colores rojizos y anaranjados que dejó a todos sin palabras.

El fenómeno, que alcanzó su punto máximo alrededor de las 18:50 de la tarde, transformó el paisaje urbano y cordillerano en una postal de fuego.

Las redes sociales como Instagram y Facebook— se llenaron de de fotos, historias y videos capturados desde distintos puntos del Gran San Juan y los departamentos alejados.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar