El fin de semana largo por el Día de la Revolución de Mayo dejó un importante movimiento turístico en todo el país, consolidando a San Juan en un lugar de vanguardia. Según el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la provincia se ubicó entre las cuatro jurisdicciones más elegidas por los viajeros a nivel nacional.
San Juan se posicionó entre las cuatro provincias más elegidas por los turistas
El impulso del rally internacional y las actividades deportivas convirtieron a la provincia en uno de los grandes polos de atracción durante el fin de semana largo de mayo.