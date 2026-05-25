San Juan se posicionó entre las cuatro provincias más elegidas por los turistas

A nivel país, más de 1,4 millones de turistas se movilizaron durante los tres días de receso, generando un impacto económico que superó los $339.880 millones. El reporte de la entidad mercantil detalló que se trató del tercer fin de semana largo más importante de los cinco que se han registrado en lo que va de 2026, caracterizado por un ritmo más tranquilo en comparación con fechas similares, donde marcaron el pulso las escapadas cortas, las fiestas populares y la gastronomía regional.

Los grandes eventos como el motor de la ocupación

Las decisiones de viaje de los turistas estuvieron directamente ligadas a las agendas culturales y deportivas de las distintas regiones. Las ciudades que albergaron eventos masivos, recitales y competencias deportivas lideraron el ranking de preferencias en Argentina, destacándose: