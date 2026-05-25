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San Juan se posicionó entre las cuatro provincias más elegidas por los turistas

El impulso del rally internacional y las actividades deportivas convirtieron a la provincia en uno de los grandes polos de atracción durante el fin de semana largo de mayo.

El fin de semana largo por el Día de la Revolución de Mayo dejó un importante movimiento turístico en todo el país, consolidando a San Juan en un lugar de vanguardia. Según el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la provincia se ubicó entre las cuatro jurisdicciones más elegidas por los viajeros a nivel nacional.

A nivel país, más de 1,4 millones de turistas se movilizaron durante los tres días de receso, generando un impacto económico que superó los $339.880 millones. El reporte de la entidad mercantil detalló que se trató del tercer fin de semana largo más importante de los cinco que se han registrado en lo que va de 2026, caracterizado por un ritmo más tranquilo en comparación con fechas similares, donde marcaron el pulso las escapadas cortas, las fiestas populares y la gastronomía regional.

Los grandes eventos como el motor de la ocupación

Las decisiones de viaje de los turistas estuvieron directamente ligadas a las agendas culturales y deportivas de las distintas regiones. Las ciudades que albergaron eventos masivos, recitales y competencias deportivas lideraron el ranking de preferencias en Argentina, destacándose:

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  • Córdoba
  • Salta
  • Mendoza
  • San Juan
  • Tucumán
  • Buenos Aires
  • Catamarca
  • Entre Ríos

Mientras que Córdoba se consolidó como uno de los grandes polos turísticos debido a la final del Torneo Apertura 2026 entre River Plate y Belgrano, la región de Cuyo y el Norte tuvieron su propio motor de convocatoria. En ese marco, San Juan, junto a Salta y Mendoza, basó su éxito en la realización de competencias automovilísticas y eventos vinculados al rally internacional, una propuesta que traccionó la llegada de visitantes y activó con fuerza el movimiento hotelero y gastronómico local.

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