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San Juan, la segunda provincia donde hubo más crecimiento económico

Un relevamiento de la consultora EMANEM sobre la evolución económica provincial muestra fuertes contrastes en el país durante el último año.

Un informe de consultores y analistas de EMANEM presenta un panorama actualizado de la actividad económica provincial en Argentina, con variaciones interanuales estimadas entre marzo de 2025 y marzo de 2026. El relevamiento expone un escenario de expansión heterogénea, con diferencias marcadas entre regiones del país.

El ranking de crecimiento muestra a Neuquén como la jurisdicción con mejor desempeño, con un 11,7%. La sigue San Juan en la lista, con un 7,2%, formando parte del top de las provincias de la Argentina con mayor crecimiento económico.

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