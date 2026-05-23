Un informe de consultores y analistas de EMANEM presenta un panorama actualizado de la actividad económica provincial en Argentina, con variaciones interanuales estimadas entre marzo de 2025 y marzo de 2026. El relevamiento expone un escenario de expansión heterogénea, con diferencias marcadas entre regiones del país.
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San Juan, la segunda provincia donde hubo más crecimiento económico
Un relevamiento de la consultora EMANEM sobre la evolución económica provincial muestra fuertes contrastes en el país durante el último año.