San Juan, la segunda provincia donde hubo más crecimiento económico

El ranking de crecimiento muestra a Neuquén como la jurisdicción con mejor desempeño, con un 11,7%. La sigue San Juan en la lista, con un 7,2%, formando parte del top de las provincias de la Argentina con mayor crecimiento económico.

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Las que más:

Neuquén: 11,7%

San Juan: 7,2%

CABA: 6,8%

Jujuy: 6,5%

Salta: 4,8%

Mendoza: 4,6%

Córdoba: 4,3%

Santa Fe: 4,1%



Las que menos:

Buenos Aires: 0,2%

Formosa: 1,3% pic.twitter.com/ZztqB6Yxix — EMANEM (@EMANEM_AR) May 23, 2026