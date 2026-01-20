Amenazó a un joven con un arma para robarle un celular

El procedimiento se inició cuando el sujeto fue interceptado mientras huía luego de cometer un robo en la intersección de calle Pedro Valdivia y avenida Alem, donde le sustrajo un teléfono celular a un joven de 22 años. Al intentar ser entrevistado por el personal policial, Maric se dio a la fuga y se refugió en su domicilio, ubicado en el barrio Manantial.

Tras un allanamiento en la vivienda, los efectivos lograron su aprehensión y procedieron al secuestro de un revólver calibre 38 especial, con cuatro cartuchos. Según se informó, durante el procedimiento el detenido amenazó de muerte tanto a la víctima como a los efectivos policiales, generando un clima hostil que debió ser controlado por las fuerzas de seguridad.