La Dirección Nacional de Vialidad informó este martes que, tras las evaluaciones de primera hora, la red vial nacional en San Juan se encuentra transitable con precaución. La novedad principal es la reapertura de la Ruta 40 Norte, en el tramo Huaco.
San Juan 8 > Mundo > La Rioja
Habilitan el tramo a La Rioja pero piden circular con precaución
Vialidad Nacional actualizó el informe tras las lluvias. Hay personal y maquinaria trabajando en diversos sectores, especialmente en la RN 150 hacia Ischigualasto.