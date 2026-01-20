"
Habilitan el tramo a La Rioja pero piden circular con precaución

Vialidad Nacional actualizó el informe tras las lluvias. Hay personal y maquinaria trabajando en diversos sectores, especialmente en la RN 150 hacia Ischigualasto.

La Dirección Nacional de Vialidad informó este martes que, tras las evaluaciones de primera hora, la red vial nacional en San Juan se encuentra transitable con precaución. La novedad principal es la reapertura de la Ruta 40 Norte, en el tramo Huaco.

- Límite con La Rioja, que había estado comprometida por las lluvias.

Desde el organismo recalcaron que, si bien se puede circular, los conductores deben estar alertas a la presencia de personal y campamentos móviles en las banquinas. Los puntos de mayor cuidado son la RN 150 (zona de Baldecitos), donde se exige máxima precaución, y los badenes de la zona norte que podrían presentar material de arrastre.

