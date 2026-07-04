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Repararon la rotura de un caño en Rivadavia: el agua llegó hasta el centro

El caño se rompió en calle Talcahuano y Vieytes, en Rivadavia, y el agua llegó hasta avenida Alem, según informó la Municipalidad de la Capital.

La Municipalidad de la Capital de San Juan, a través de la Secretaría de Servicios, desplegó un operativo especial para mitigar los efectos del importante caudal de agua que ingresó al departamento como consecuencia de la rotura de un caño de agua potable durante la noche del viernes.

La pérdida se produjo en inmediaciones de calle Talcahuano, a unos metros al oeste del límite entre Capital y Rivadavia, en la zona comprendida por Santa María de Oro y Avenida Libertador General San Martín.

Debido a la pendiente natural del terreno, el agua escurrió hacia la Ciudad de San Juan, avanzando principalmente por Avenida Libertador General San Martín hasta Avenida Alem, donde el sistema de desagües pluviales permitió canalizar el caudal para evitar mayores inconvenientes.

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Desde el momento en que se tomó conocimiento de la situación, cuadrillas de la Secretaría de Servicios trabajaron de manera ininterrumpida realizando tareas de limpieza, desobstrucción de sumideros, encauzamiento del agua y monitoreo permanente del sistema de drenaje urbano, garantizando la circulación y reduciendo el impacto sobre vecinos y automovilistas.

Las tareas se desarrollaron de forma coordinada mientras el organismo competente ejecutaba la reparación del caño averiado en jurisdicción del departamento de Rivadavia.

Una vez finalizada la intervención sobre la red de agua potable, el escurrimiento cesó y la situación quedó completamente normalizada, sobre el mediodía de este sábado.

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