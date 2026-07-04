La Municipalidad de la Capital de San Juan, a través de la Secretaría de Servicios, desplegó un operativo especial para mitigar los efectos del importante caudal de agua que ingresó al departamento como consecuencia de la rotura de un caño de agua potable durante la noche del viernes.
Repararon la rotura de un caño en Rivadavia: el agua llegó hasta el centro
El caño se rompió en calle Talcahuano y Vieytes, en Rivadavia, y el agua llegó hasta avenida Alem, según informó la Municipalidad de la Capital.