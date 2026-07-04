Repararon la rotura de un caño en Rivadavia: el agua llegó hasta el centro

Desde el momento en que se tomó conocimiento de la situación, cuadrillas de la Secretaría de Servicios trabajaron de manera ininterrumpida realizando tareas de limpieza, desobstrucción de sumideros, encauzamiento del agua y monitoreo permanente del sistema de drenaje urbano, garantizando la circulación y reduciendo el impacto sobre vecinos y automovilistas.

Las tareas se desarrollaron de forma coordinada mientras el organismo competente ejecutaba la reparación del caño averiado en jurisdicción del departamento de Rivadavia.

Una vez finalizada la intervención sobre la red de agua potable, el escurrimiento cesó y la situación quedó completamente normalizada, sobre el mediodía de este sábado.