Rawson recaudó casi $58 millones con la subasta de movilidades

Con esta iniciativa, el Municipio continúa avanzando en la optimización de su parque automotor, desafectando vehículos que ya habían cumplido su ciclo operativo y transformando esos bienes en recursos económicos que permitirán seguir fortaleciendo la administración municipal y acompañar futuras inversiones destinadas a mejorar los servicios que se brindan a los vecinos.

El remate finalizó con la venta de la totalidad de los 19 vehículos ofrecidos, alcanzando una recaudación de $57.880.000. Estos fondos ingresarán al patrimonio municipal y serán destinados a seguir fortaleciendo la capacidad operativa del Estado local, en el marco de una gestión eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos.

Estuvieron presentes el secretario de Hacienda y Finanzas, Rubén Rueda, y el subsecretario de Administración Tributaria, Alejandro Rojas.

Con el éxito alcanzado en esta nueva edición, la Municipalidad de Rawson reafirma su compromiso con una administración moderna y eficiente, impulsando acciones que permiten optimizar el patrimonio municipal y transformar bienes en desuso en recursos que benefician a toda la comunidad.