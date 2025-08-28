El sector pasero de San Juan dio un paso clave para proyectar su crecimiento en los próximos años. Productores, viveristas y representantes de los gobiernos provincial y nacional se reunieron para debatir dos ejes estratégicos: la incorporación de nuevas variedades de vid y el inicio del proceso de certificación de origen para la pasa de uva, una herramienta que apunta a fortalecer la identidad del producto y mejorar su posicionamiento en los mercados internacionales.
San Juan impulsa nuevas variedades y certificación para la pasa de uva
Productores, viveristas y autoridades de la cartera productiva acordaron avanzar en la renovación del parque varietal y en un proceso de certificación que permita agregar valor y potenciar la competitividad internacional del producto.