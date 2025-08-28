San Juan impulsa nuevas variedades y certificación para la pasa de uva

Durante la jornada también se presentó, ante Cristina Costa —directora de Alimentos de la Secretaría de Agricultura de la Nación—, la propuesta de iniciar un proceso de certificación de origen de la pasa de uva. La iniciativa busca obtener un sello de calidad, ya sea mediante una Denominación de Origen (DO) o una Indicación Geográfica (IG), que identifique al producto sanjuanino en el mercado internacional.

Desde el Gobierno nacional se destacó la relevancia de este tipo de certificaciones, que no solo garantizan el origen, sino que además aportan un valor diferencial para competir en las góndolas del mundo. Como primer paso, se definió la creación de una comisión de trabajo encargada de elaborar el protocolo y avanzar hacia la obtención de la distinción.

De esta manera, la pasa de uva sanjuanina comienza a transitar un proceso que combina innovación varietal y reconocimiento de identidad territorial, dos factores clave para consolidar el futuro del sector.