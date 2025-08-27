El mercado cambiario en San Juan cerró la jornada de este miércoles con una leve baja en la cotización del dólar blue. La divisa paralela retrocedió $10 respecto al día anterior, cerrando en $1.390 para la venta y $1.300 para la compra, una tendencia descendente que no se registraba en las últimas ruedas.
El dólar blue bajó $10 en San Juan y cerró en $1.390 para la venta
Tras varias jornadas en alza, el dólar blue registró este miércoles un retroceso en San Juan y quedó en $1.390 para la venta y $1.300 para la compra. En Buenos Aires, en cambio, la divisa paralela se mantuvo estable.