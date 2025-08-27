"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > dólar blue

El dólar blue bajó $10 en San Juan y cerró en $1.390 para la venta

Tras varias jornadas en alza, el dólar blue registró este miércoles un retroceso en San Juan y quedó en $1.390 para la venta y $1.300 para la compra. En Buenos Aires, en cambio, la divisa paralela se mantuvo estable.

El mercado cambiario en San Juan cerró la jornada de este miércoles con una leve baja en la cotización del dólar blue. La divisa paralela retrocedió $10 respecto al día anterior, cerrando en $1.390 para la venta y $1.300 para la compra, una tendencia descendente que no se registraba en las últimas ruedas.

En la City porteña, en tanto, el dólar blue se mantuvo sin cambios, cotizando en $1.365 para la venta y $1.335 para la compra, mostrando un escenario distinto al de la plaza sanjuanina. En cuanto al tipo de cambio oficial, el Banco Nación informó una suba del 0,40%, ubicando al billete en $1.360 para la venta y $1.320 para la compra.

Por su parte, el denominado “dólar tarjeta”, que se utiliza para consumos en el exterior, cotizó en $1.768 para la venta y $1.716 para la compra. De esta manera, el mercado cambiario local mostró una leve baja en el blue, mientras los dólares oficiales continuaron con ajustes al alza.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar