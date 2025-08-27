El dólar blue bajó $10 en San Juan y cerró en $1.390 para la venta

En la City porteña, en tanto, el dólar blue se mantuvo sin cambios, cotizando en $1.365 para la venta y $1.335 para la compra, mostrando un escenario distinto al de la plaza sanjuanina. En cuanto al tipo de cambio oficial, el Banco Nación informó una suba del 0,40%, ubicando al billete en $1.360 para la venta y $1.320 para la compra.

Por su parte, el denominado “dólar tarjeta”, que se utiliza para consumos en el exterior, cotizó en $1.768 para la venta y $1.716 para la compra. De esta manera, el mercado cambiario local mostró una leve baja en el blue, mientras los dólares oficiales continuaron con ajustes al alza.