El invierno comienza a despedirse con postales que ya se sienten primaverales en San Juan. Este miércoles 27 de agosto amaneció despejado, con una mínima registrada de 8,2°C y una sensación térmica de 7°C, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.
El último miércoles de agosto llega con clima primaveral
La mínima fue de 8,2°C y se espera que la máxima alcance los 26°C, en una jornada despejada y con viento norte leve. El SMN anticipa días agradables para cerrar el mes.