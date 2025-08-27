El último miércoles de agosto llega con clima primaveral

La jornada continuará con condiciones de buen tiempo y ascenso de temperatura: la máxima está prevista en 26°C. El viento sopla del norte a 8 km/h, la humedad se ubica en 42 % y la visibilidad es óptima, de 15 kilómetros.

El sol salió a las 7:56 y se despedirá a las 19:15, en un día ideal para actividades al aire libre.