"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > San Juan

El último miércoles de agosto llega con clima primaveral

La mínima fue de 8,2°C y se espera que la máxima alcance los 26°C, en una jornada despejada y con viento norte leve. El SMN anticipa días agradables para cerrar el mes.

El invierno comienza a despedirse con postales que ya se sienten primaverales en San Juan. Este miércoles 27 de agosto amaneció despejado, con una mínima registrada de 8,2°C y una sensación térmica de 7°C, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.

La jornada continuará con condiciones de buen tiempo y ascenso de temperatura: la máxima está prevista en 26°C. El viento sopla del norte a 8 km/h, la humedad se ubica en 42 % y la visibilidad es óptima, de 15 kilómetros.

El sol salió a las 7:56 y se despedirá a las 19:15, en un día ideal para actividades al aire libre.

Te puede interesar...

De acuerdo al pronóstico extendido, los próximos días mantendrán un clima estable, con mañanas frescas y tardes templadas, consolidando la transición hacia septiembre.

Temas

Te puede interesar