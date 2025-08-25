"
San Juan impulsa el debate sobre Juicio por Jurados con su primer conversatorio virtual

El mismo será este 26 de agosto de 15 a 15 horas. Se entregarán certificados de participación.

En un paso clave hacia la posible implementación del Juicio por Jurados Populares en la provincia, el Poder Judicial de San Juan llevará a cabo el Primer Conversatorio de Juicio por Jurados Populares, un espacio gratuito, virtual y abierto al público que busca analizar los aspectos fundamentales de este sistema judicial.

Organizado por la Escuela Judicial de la Corte de Justicia de San Juan, el encuentro se realizará el 26 de agosto de 15 a 17 horas, y contará con la participación de destacadas figuras del ámbito judicial, entre ellas jueces y juezas de tribunales superiores, magistrados técnicos, funcionarios especializados, integrantes del Ministerio Público de la Defensa y abogados litigantes.

La inscripción es libre y podrá realizarse hasta la mañana del mismo día del evento a través del enlace: bit.ly/juiciojurados-sj. Se entregarán certificados de participación.

El conversatorio se enmarca en los lineamientos de gestión establecidos por la presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto, quien impulsa el análisis y la reflexión sobre la implementación del Juicio por Jurados como una forma de democratizar el acceso a la justicia y fortalecer la participación ciudadana.

Podrán participar magistrados, fiscales, defensores, profesionales del derecho, auxiliares judiciales, estudiantes avanzados de derecho y público en general interesado en conocer más sobre esta modalidad de enjuiciamiento.

Participación en la 3° Mesa Federal de Juicio por Jurados

Como parte de este proceso de estudio e intercambio de experiencias, lGarcía Nieto también participó recientemente en la 3° Mesa Federal de Organización y Administración de Juicio por Jurados, realizada en Mendoza. En ese encuentro, referentes judiciales de todo el país debatieron sobre los desafíos actuales en la implementación de los juicios populares, compartieron buenas prácticas y realizaron talleres prácticos para fortalecer el sistema en aquellas jurisdicciones donde ya está en funcionamiento.

Este conversatorio representa un paso significativo hacia el fortalecimiento institucional y la apertura de nuevos espacios de participación ciudadana dentro del sistema judicial sanjuanino.

