San Juan impulsa el debate sobre Juicio por Jurados con su primer conversatorio virtual

El conversatorio se enmarca en los lineamientos de gestión establecidos por la presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto, quien impulsa el análisis y la reflexión sobre la implementación del Juicio por Jurados como una forma de democratizar el acceso a la justicia y fortalecer la participación ciudadana.

Podrán participar magistrados, fiscales, defensores, profesionales del derecho, auxiliares judiciales, estudiantes avanzados de derecho y público en general interesado en conocer más sobre esta modalidad de enjuiciamiento.

Participación en la 3° Mesa Federal de Juicio por Jurados

Como parte de este proceso de estudio e intercambio de experiencias, lGarcía Nieto también participó recientemente en la 3° Mesa Federal de Organización y Administración de Juicio por Jurados, realizada en Mendoza. En ese encuentro, referentes judiciales de todo el país debatieron sobre los desafíos actuales en la implementación de los juicios populares, compartieron buenas prácticas y realizaron talleres prácticos para fortalecer el sistema en aquellas jurisdicciones donde ya está en funcionamiento.

Este conversatorio representa un paso significativo hacia el fortalecimiento institucional y la apertura de nuevos espacios de participación ciudadana dentro del sistema judicial sanjuanino.