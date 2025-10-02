San Juan enfrentará un 38% menos de agua en el nuevo ciclo hidrológico

Un pronóstico basado en tecnología satelital

El trabajo técnico se realizó en base a imágenes del sensor MODIS de la NASA, que permiten medir la superficie cubierta de nieve en la cordillera. “Con esta información tenemos calibrado un modelo que nos permite proyectar el ciclo hidrológico que comienza en octubre y se extiende hasta septiembre del próximo año”, señaló el especialista.

En relación a los caudales, se estima que el valor base de 24,5 metros cúbicos por segundo aumentará hacia diciembre, con un promedio mensual de 36,6 m³/seg, alcanzando un máximo probable de 40,4 m³/seg y un mínimo de 32,8 m³/seg. No obstante, el modelo de derretimiento nival no incluye los posibles aportes de lluvias de verano, lo que podría modificar el escenario.

Una década marcada por la escasez

El pronóstico confirma una tendencia sostenida de bajos niveles de agua en la provincia. En los últimos diez años, San Juan viene registrando valores por debajo de los históricos, lo que ha obligado a extremar medidas de administración y control en el uso del recurso hídrico.

Con este nuevo pronóstico, las autoridades locales deberán afrontar un ciclo en el que la escasez será aún más marcada, impactando en todos los sectores: desde el consumo domiciliario hasta la agricultura, la industria y la generación de energía.