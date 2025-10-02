San Juan comenzará un nuevo ciclo hidrológico con un panorama alarmante: habrá casi un 40% menos de agua que en la temporada pasada. Así lo establece el informe elaborado por el doctor ingeniero Oscar Dölling, director del Programa Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas, Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, quien concluyó su trabajo de pronóstico del escurrimiento del Río San Juan para el período octubre 2025 – septiembre 2026.
San Juan enfrentará un 38% menos de agua en el nuevo ciclo hidrológico
El estudio de la UNSJ advierte que el escurrimiento del Río San Juan será uno de los más bajos de la última década. La sequía sigue presente y se profundiza.