El termómetro supera los 30°C y San Juan vivirá un jueves algo caluroso

El organismo anticipa que la máxima llegará a los 30°C, acompañada de una humedad del 61 % y vientos leves, lo que hará que la jornada se sienta más cálida. Las condiciones de visibilidad son óptimas, con 15 kilómetros reportados.

El sol salió a las 7:10 y se despedirá a las 19:37, regalando un día largo de primavera ideal para actividades al aire libre.