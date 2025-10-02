El termómetro supera los 30°C y San Juan vivirá un jueves algo caluroso

San Juan amaneció este jueves con 16°C, cielo despejado y viento leve del sector norte, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para hoy, se espera que la temperatura supere la barrera de los 30°C, en lo que será una jornada marcada por el ambiente primaveral y algo caluroso.
