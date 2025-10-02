"
El termómetro supera los 30°C y San Juan vivirá un jueves algo caluroso

La jornada comenzó con 16°C y cielo despejado. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una máxima de 30°C para este 2 de octubre.

San Juan amaneció este jueves con 16°C, cielo despejado y viento leve del sector norte, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para hoy, se espera que la temperatura supere la barrera de los 30°C, en lo que será una jornada marcada por el ambiente primaveral y algo caluroso.

El organismo anticipa que la máxima llegará a los 30°C, acompañada de una humedad del 61 % y vientos leves, lo que hará que la jornada se sienta más cálida. Las condiciones de visibilidad son óptimas, con 15 kilómetros reportados.

El sol salió a las 7:10 y se despedirá a las 19:37, regalando un día largo de primavera ideal para actividades al aire libre.

