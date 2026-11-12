En San Juan, la detección de situaciones de violencia, negligencia o maltrato hacia los animales exige una respuesta rápida y formal por parte de los ciudadanos. Ante la proliferación de hechos graves —entre ellos cinco casos de zoofilia confirmados en la provincia en los últimos dos años—, referentes ambientales y proteccionistas recalcan que los reclamos informales o los comentarios en medios de comunicación no bastan para activar la acción de la Justicia: resulta indispensable realizar la denuncia a través de las vías correspondientes y aportar pruebas concretas.
Dónde denunciar maltrato animal y cómo aportar pruebas
Frente al aumento de casos, proteccionistas remarcan la importancia de la denuncia formal y el aporte de evidencias para lograr sanciones efectivas.