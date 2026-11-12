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Dónde denunciar maltrato animal y cómo aportar pruebas

Frente al aumento de casos, proteccionistas remarcan la importancia de la denuncia formal y el aporte de evidencias para lograr sanciones efectivas.

En San Juan, la detección de situaciones de violencia, negligencia o maltrato hacia los animales exige una respuesta rápida y formal por parte de los ciudadanos. Ante la proliferación de hechos graves —entre ellos cinco casos de zoofilia confirmados en la provincia en los últimos dos años—, referentes ambientales y proteccionistas recalcan que los reclamos informales o los comentarios en medios de comunicación no bastan para activar la acción de la Justicia: resulta indispensable realizar la denuncia a través de las vías correspondientes y aportar pruebas concretas.

La proteccionista sanjuanina Emilia Merino advirtió que la efectividad de las actuaciones depende en gran medida del compromiso de la comunidad al momento de denunciar. Al referirse a las exposiciones públicas o llamados telefónicos sin constancia formal, Merino aclaró que "ahí no podemos hacer mucho, por eso es importante la denuncia o que haya pruebas como video", señalando que las imágenes, peritajes veterinarios o testimonios directos son clave para evitar la impunidad.

Canales oficiales para radicar denuncias en la provincia

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Para reportar hechos de violencia, maltrato o abandono animal en el territorio sanjuanino, existen organismos estatales y fuerzas de seguridad específicamente habilitados:

1. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan

  • WhatsApp Call Center: 264 4305057Permite realizar denuncias de manera anónima y confidencial, otorgando al denunciante un número de reclamo para el seguimiento del expediente.
  • Requisitos para formalizar el reporte:
    • Dirección exacta del lugar donde ocurre el hecho.
    • Descripción clara y detallada de la situación observada.
    • Tipo de animal o especies afectadas.
    • Fotos o videos como evidencia (opcionales, pero altamente recomendados).
  • Procedimiento: El área de Fiscalización evalúa la información recibida y coordina el envío de inspectores junto con médicos veterinarios para constatar el estado del animal y labrar las infracciones correspondientes.

2. Fuerzas de Seguridad y Justicia

  • Policía Ecológica de San Juan: Teléfono 264 4213280. Interviene en casos de maltrato, animales en cautiverio, ejemplares peligrosos o situaciones de tenencia irregular.
  • Policía Rural: Actúa de forma directa frente a situaciones de maltrato o abandono registradas en zonas rurales o periurbanas de la provincia.
  • Comisarías locales y UFI: La denuncia puede radicarse en la comisaría de la jurisdicción correspondiente bajo los términos de la Ley Nacional Nº 14.346 de Protección contra la Crueldad Animal. En caso de que en la dependencia policial se negaran a recibirla, el ciudadano puede exigir su derivación inmediata o presentarla de forma directa ante la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de turno.

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