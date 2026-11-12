Dónde denunciar maltrato animal y cómo aportar pruebas

La proteccionista sanjuanina Emilia Merino advirtió que la efectividad de las actuaciones depende en gran medida del compromiso de la comunidad al momento de denunciar. Al referirse a las exposiciones públicas o llamados telefónicos sin constancia formal, Merino aclaró que "ahí no podemos hacer mucho, por eso es importante la denuncia o que haya pruebas como video", señalando que las imágenes, peritajes veterinarios o testimonios directos son clave para evitar la impunidad.

Canales oficiales para radicar denuncias en la provincia