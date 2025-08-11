San Juan amaneció con 3,9°C y cielo despejado: así estará el tiempo hoy

Para el resto de la jornada, el pronóstico indica condiciones estables, sin probabilidades de precipitaciones, y una temperatura máxima estimada en 22°C. El sol salió a las 8:13 y se pondrá a las 19:06, ofreciendo un día ideal para actividades al aire libre.

Durante los próximos días, las condiciones se mantendrán similares, con mañanas frescas y tardes agradables, típicas del invierno sanjuanino. El viento seguirá calmo, favoreciendo la estabilidad climática en toda la provincia.