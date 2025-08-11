San Juan inició este lunes 11 de agosto con una temperatura mínima de 3,9°C, cielo despejado y viento en calma, de acuerdo con el reporte del SMN. A las 6 de la mañana, la humedad era del 66%, la presión atmosférica alcanzaba los 950,8 hPa y la visibilidad se mantenía en 15 kilómetros.
San Juan amaneció con 3,9°C y cielo despejado: así estará el tiempo hoy
La jornada de este lunes comenzó fría y sin viento. Se espera una máxima de 22°C y condiciones estables durante todo el día, según el SMN.