San Juan amaneció con 3,9°C y cielo despejado: así estará el tiempo hoy

La jornada de este lunes comenzó fría y sin viento. Se espera una máxima de 22°C y condiciones estables durante todo el día, según el SMN.

San Juan inició este lunes 11 de agosto con una temperatura mínima de 3,9°C, cielo despejado y viento en calma, de acuerdo con el reporte del SMN. A las 6 de la mañana, la humedad era del 66%, la presión atmosférica alcanzaba los 950,8 hPa y la visibilidad se mantenía en 15 kilómetros.

Para el resto de la jornada, el pronóstico indica condiciones estables, sin probabilidades de precipitaciones, y una temperatura máxima estimada en 22°C. El sol salió a las 8:13 y se pondrá a las 19:06, ofreciendo un día ideal para actividades al aire libre.

Durante los próximos días, las condiciones se mantendrán similares, con mañanas frescas y tardes agradables, típicas del invierno sanjuanino. El viento seguirá calmo, favoreciendo la estabilidad climática en toda la provincia.

