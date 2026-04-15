Rivadavia recibe al Campeonato Sanjuanino de Automovilismo de Travesía

La acción comenzará el sábado a las 13:00 h en las inmediaciones del Complejo Ambiental Anchipurac, con un circuito de tierra técnica y velocidad. Sin embargo, el plato fuerte de la jornada llegará a las 20:00 h con el Circuito Nocturno en El Pinar, una modalidad que promete ser un espectáculo visual único para los fanáticos del motor.

El domingo, la competencia se reanudará desde las 09:00 h, repitiendo la exigencia en los terrenos cercanos a Anchipurac para definir a los ganadores de esta fecha.