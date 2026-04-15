Los motores vuelven a rugir en Rivadavia. Este próximo sábado 18 y domingo 19 de abril, el departamento será el escenario de una doble etapa imperdible del Campeonato Sanjuanino de Automovilismo de Travesía, reuniendo a las categorías de autos, camionetas, cuatriciclos y motos en una experiencia de pura adrenalina.
Rivadavia recibe al Campeonato Sanjuanino de Automovilismo de Travesía
Este próximo sábado 18 y domingo 19 de abril, el departamento será el escenario de una doble etapa imperdible del Campeonato Sanjuanino de Automovilismo de Travesía.