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Rivadavia recibe al Campeonato Sanjuanino de Automovilismo de Travesía

Este próximo sábado 18 y domingo 19 de abril, el departamento será el escenario de una doble etapa imperdible del Campeonato Sanjuanino de Automovilismo de Travesía.

Los motores vuelven a rugir en Rivadavia. Este próximo sábado 18 y domingo 19 de abril, el departamento será el escenario de una doble etapa imperdible del Campeonato Sanjuanino de Automovilismo de Travesía, reuniendo a las categorías de autos, camionetas, cuatriciclos y motos en una experiencia de pura adrenalina.

La acción comenzará el sábado a las 13:00 h en las inmediaciones del Complejo Ambiental Anchipurac, con un circuito de tierra técnica y velocidad. Sin embargo, el plato fuerte de la jornada llegará a las 20:00 h con el Circuito Nocturno en El Pinar, una modalidad que promete ser un espectáculo visual único para los fanáticos del motor.

El domingo, la competencia se reanudará desde las 09:00 h, repitiendo la exigencia en los terrenos cercanos a Anchipurac para definir a los ganadores de esta fecha.

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Más que una carrera, un evento para la familia

La Municipalidad de Rivadavia invita a todos los vecinos y turistas a disfrutar de una propuesta integral. El día sábado, desde las 18:00 h, El Pinar se transformará en un Fan Zone con shows en vivo y food trucks, ideal para esperar el circuito nocturno en un ambiente festivo y seguro.

Cronograma del Evento:

* Sábado 18/04: * 13:00 h: Competencia en zona Anchipurac.

* 18:00 h: Apertura de patio gastronómico y shows en El Pinar.

* 20:00 h: Circuito Nocturno en El Pinar.

* Domingo 19/04: * 09:00 h: Reinicio de competencia en zona Anchipurac.

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