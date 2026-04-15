Apagón en Caucete: una falla en la línea principal dejó al departamento sin luz

Ante la masividad del apagón, la distribuidora local DECSA emitió un comunicado oficial para aclarar la situación. Según explicaron, el inconveniente no se debió a una falla operativa propia, sino que se originó en la red de provisión de la empresa Naturgy, responsable del suministro de energía que llega al departamento.

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A la espera de la normalización

La avería se produjo en medio de un temporal que incluyó lluvias intensas en breves periodos de tiempo, lo que habría afectado los componentes de la línea de alta tensión.