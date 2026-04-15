Las condiciones climáticas adversas que azotaron a la provincia este martes tuvieron su impacto más fuerte en el departamento de Caucete. Minutos antes de la medianoche, una intensa lluvia provocó una falla en la línea de alimentación principal, derivando en un corte generalizado del servicio eléctrico que afectó a la totalidad de los usuarios de la zona.
Apagón en Caucete: una falla en la línea principal dejó al departamento sin luz
Una falla en la línea de alimentación principal dejó a todo el departamento sin luz poco antes de la medianoche.