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Apagón en Caucete: una falla en la línea principal dejó al departamento sin luz

Una falla en la línea de alimentación principal dejó a todo el departamento sin luz poco antes de la medianoche.

Las condiciones climáticas adversas que azotaron a la provincia este martes tuvieron su impacto más fuerte en el departamento de Caucete. Minutos antes de la medianoche, una intensa lluvia provocó una falla en la línea de alimentación principal, derivando en un corte generalizado del servicio eléctrico que afectó a la totalidad de los usuarios de la zona.

Ante la masividad del apagón, la distribuidora local DECSA emitió un comunicado oficial para aclarar la situación. Según explicaron, el inconveniente no se debió a una falla operativa propia, sino que se originó en la red de provisión de la empresa Naturgy, responsable del suministro de energía que llega al departamento.

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A la espera de la normalización

La avería se produjo en medio de un temporal que incluyó lluvias intensas en breves periodos de tiempo, lo que habría afectado los componentes de la línea de alta tensión.

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"Desde DECSA seguimos atentos a la evolución de la situación para restablecer el servicio en cuanto las condiciones lo permitan", indicaron desde la compañía local, subrayando que la normalización total dependía de las maniobras de reparación a cargo del proveedor mayorista.

Durante la madrugada, las cuadrillas trabajaron bajo la lluvia para intentar identificar el punto exacto de la falla y devolver la energía a los hogares cauceteros.

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