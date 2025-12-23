RIGI: Gualcamayo obtuvo aval nacional y extiende su vida útil

Del total de la inversión, USD 50 millones estarán destinados a exploración geológica, en un distrito que actualmente posee más de 5 millones de onzas de oro en recursos, de las cuales 3,2 millones corresponden a reservas probadas y probables, certificadas bajo normas internacionales.

Uno de los aspectos más novedosos del proyecto es la construcción de una planta de Oxidación a Presión (POX), una tecnología de alta complejidad que permitirá procesar minerales refractarios.

Esta planta será la primera de su tipo en Sudamérica y una de las pocas en funcionamiento a nivel mundial, lo que posiciona a San Juan y a la Argentina en la vanguardia tecnológica de la minería global.

Impacto en empleo y desarrollo regional

El plan prevé un fuerte impacto económico y laboral:

Entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo durante la etapa de construcción, prevista para fines de 2027 .

Alrededor de 600 empleos directos permanentes en la fase de producción, estimada para 2029.

Además, el proyecto incluye la construcción de un parque fotovoltaico de 50 MW, destinado a abastecer la operación y reducir la huella de carbono.

Aval nacional y respaldo político

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, confirmó la aprobación del proyecto a través de su cuenta oficial en X. “El Comité Evaluador RIGI aprobó el proyecto Gualcamayo, un desarrollo de minería de oro y plata en la provincia de San Juan con una inversión total de USD 665 millones”, señaló el funcionario.

Caputo destacó que la iniciativa permitirá extender la vida de una mina en etapa de agotamiento y generar empleo directo, en el marco de una política nacional orientada a atraer grandes inversiones. Con esta aprobación, ya son 10 los proyectos RIGI avalados, con inversiones por más de USD 25.000 millones.

De un cierre inminente a un proyecto estratégico

Hace apenas dos años, Gualcamayo atravesaba un proceso de cierre. Desde la llegada de Aisa Group en 2023, la empresa logró regularizar deudas, reactivar la exploración y dar continuidad operativa al yacimiento.

“Este desarrollo sitúa a la Argentina y a San Juan en la vanguardia industrial. No solo implica inversión en infraestructura, sino también en conocimiento y capacitación de profesionales argentinos”, afirmó Juan José Retamero, titular de Aisa Group.

Con el ingreso al RIGI, Gualcamayo inicia formalmente una nueva etapa de ingeniería y factibilidad, con una proyección de largo plazo y un rol estratégico dentro del esquema minero de San Juan.