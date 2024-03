Renata, la pionera "birrera": de vender 50 a 200 litros de cerveza por semana

Sin embargo, su historia no se detiene aquí. Con el paso del tiempo, Renata se encontró sumergida en el mundo cervecero, un ámbito aún más dominado por hombres. "Siempre trabajé con hombres. Siempre, siempre. Pero eso no me detuvo", afirma con convicción.

Hace seis años, Renata regresó a San Juan después de capacitarse años en el Sur del país y decidió dar un paso audaz: montar su propia fábrica de cerveza artesanal. Con una capacidad inicial de apenas 50 litros, comenzó su camino hacia el éxito, enfrentando los desafíos que implica ser madre y emprendedora al mismo tiempo.