"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > rutas

Recomiendan transitar con precaución por las rutas sanjuaninas

La lluvia persiste en gran parte del territorio. El estado de las rutas es transitable.

Las precipitaciones que se registran en distintos puntos de la provincia de San Juan han generado complicaciones en las rutas nacionales que atraviesan el territorio. Desde las autoridades viales se emitieron recomendaciones para quienes deban circular, especialmente en zonas donde la visibilidad es reducida y las calzadas se encuentran resbaladizas.

A continuación, el estado actualizado de las principales rutas nacionales en San Juan:

  • Ruta Nacional 141 (Caucete – Chepes, La Rioja):

    Presencia de niebla espesa y visibilidad escasa.

    Se recomienda no transitar de noche.

    Colectivos de larga distancia y camiones deben extremar precauciones.

    En caso de detenerse, hacerlo en la banquina respetando las normas de seguridad.

  • Ruta Nacional 40 Norte (Talacasto y zonas aledañas):

    Lloviznas persistentes.

    Conducción con máxima precaución por calzada resbaladiza.

  • Ruta Nacional 20:

    Llovizna con posibilidad de nieve.

    Visibilidad reducida.

    Se sugiere evitar circular de noche.

  • Ruta Nacional 40 Sur (de San Juan a Mendoza, altura Media Agua):

    Posibilidad de llovizna.

    Conducción con precaución.

  • Ruta Nacional 153 (de Los Berros a Pedernal):

    Llovizna y visibilidad reducida.

    Máxima precaución al transitar.

  • Ruta Nacional 149 (Departamento Iglesia):

    Ruta transitable con precaución.

  • Ruta Nacional 149 (Departamento Calingasta):

    Ruta transitable con precaución.

Te puede interesar...

Las autoridades solicitan a los conductores evitar traslados innecesarios, reducir la velocidad, y mantener una distancia segura con otros vehículos.

Temas

Te puede interesar