Las precipitaciones que se registran en distintos puntos de la provincia de San Juan han generado complicaciones en las rutas nacionales que atraviesan el territorio. Desde las autoridades viales se emitieron recomendaciones para quienes deban circular, especialmente en zonas donde la visibilidad es reducida y las calzadas se encuentran resbaladizas.
Recomiendan transitar con precaución por las rutas sanjuaninas
La lluvia persiste en gran parte del territorio. El estado de las rutas es transitable.