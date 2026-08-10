Choque entre dos camionetas: una terminó contra un almacén

El móvil de Canal 8, salió en vivo desde el lugar, durante el programa Punto de Partida. Testigo del siniestro comentaron que el impacto se produjo en la esquina noroeste y fue de tal magnitud que uno de los vehículos terminó sobre la vereda.

Las imágenes tomadas en el lugar muestran la dimensión del accidente. Incluso se observaban partes de la camioneta tirada producto del impacto. Pese a la espectacularidad del choque, las personas involucradas se encontrarían en buen estado de salud.