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Choque entre dos camionetas: una terminó contra un almacén

El hecho ocurrió en el el cruce de calles Juan Jufré y General Acha. A pesar del fuerte impacto no hubo personas heridas.

Un fuerte choque entre dos camionetas se registró en calle Juan Jufré y General Acha, en Concepción. Una Ford F-100 circulaba por Juan Jufré hacia el oeste cuando, al llegar a la esquina con General Acha, se produjo el violento choque con una camioneta tipo Jeep que avanzaba de sur a norte. El impacto se produjo en la esquina noroeste y fue de tal magnitud que uno de los vehículos terminó sobre la vereda.

El móvil de Canal 8, salió en vivo desde el lugar, durante el programa Punto de Partida. Testigo del siniestro comentaron que el impacto se produjo en la esquina noroeste y fue de tal magnitud que uno de los vehículos terminó sobre la vereda.

Las imágenes tomadas en el lugar muestran la dimensión del accidente. Incluso se observaban partes de la camioneta tirada producto del impacto. Pese a la espectacularidad del choque, las personas involucradas se encontrarían en buen estado de salud.

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El tránsito en la zona fue interrumpido de manera parcial mientras se realizaban las tareas correspondientes y se retiraban los vehículos involucrados.

Una esquina complicada en horario escolar

El accidente ocurrió en un punto particularmente transitado, ya que General Acha y Juan Jufré se encuentran en inmediaciones del Colegio San José. Por ese motivo, el horario en el que se produjo el choque genera especial preocupación, debido al movimiento habitual de vehículos y estudiantes.

También, los vecinos remarcaron que esa por el lugar los vehículos tránsitan siempre a gran velocidad.

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