Un fuerte choque entre dos camionetas se registró en calle Juan Jufré y General Acha, en Concepción. Una Ford F-100 circulaba por Juan Jufré hacia el oeste cuando, al llegar a la esquina con General Acha, se produjo el violento choque con una camioneta tipo Jeep que avanzaba de sur a norte. El impacto se produjo en la esquina noroeste y fue de tal magnitud que uno de los vehículos terminó sobre la vereda.
Choque entre dos camionetas: una terminó contra un almacén
El hecho ocurrió en el el cruce de calles Juan Jufré y General Acha. A pesar del fuerte impacto no hubo personas heridas.