En el marco del Sistema Especial de Flagrancia, el Ministerio Público formalizó la investigación penal preparatoria contra Maximiliano Eric Mura Hernández por el delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo, en perjuicio de su pareja y madre de los dos hijos que tienen en común.
Quedó preso el hombre que intentó prender fuego a su pareja en Jáchal
Se trata de Maximiliano Mura, que fue imputado por tentativa de homicidio agravado por el vínculo tras intentar prenderle fuego a su pareja el pasado 17 de junio.