Quedó preso el hombre que intentó prender fuego a su pareja en Jáchal

El hecho ocurrió el pasado 17 de junio en una vivienda de Jáchal. Según las versiones preliminares, en horas del mediodía, la pareja tuvo una fuerte discusión y en un momento el acusado tomó una botella de alcohol y arrojó el líquido inflamable sobre la joven, e intentó prender fuego con un encendedor. Gracias a la rápida intervención de la madre de la víctima, que gritó pidiendo auxilio, el sujeto huyó a pie del lugar y, tras ser alertados por la situación, personal policial lo buscó y detuvo a los pocos minutos.

Durante la audiencia de control de detención y formalización, el fiscal Gastón Mateo Salvio, con la asistencia de la ayudante fiscal Eleonora Vargas, solicitó la apertura de la investigación por seis meses y la imposición de prisión preventiva por igual plazo. Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Eduardo Vega hizo lugar a la formalización por seis meses y dispuso la prisión preventiva del imputado por tres meses.