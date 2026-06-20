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Quedó preso el hombre que intentó prender fuego a su pareja en Jáchal

Se trata de Maximiliano Mura, que fue imputado por tentativa de homicidio agravado por el vínculo tras intentar prenderle fuego a su pareja el pasado 17 de junio.

En el marco del Sistema Especial de Flagrancia, el Ministerio Público formalizó la investigación penal preparatoria contra Maximiliano Eric Mura Hernández por el delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo, en perjuicio de su pareja y madre de los dos hijos que tienen en común.

El hecho ocurrió el pasado 17 de junio en una vivienda de Jáchal. Según las versiones preliminares, en horas del mediodía, la pareja tuvo una fuerte discusión y en un momento el acusado tomó una botella de alcohol y arrojó el líquido inflamable sobre la joven, e intentó prender fuego con un encendedor. Gracias a la rápida intervención de la madre de la víctima, que gritó pidiendo auxilio, el sujeto huyó a pie del lugar y, tras ser alertados por la situación, personal policial lo buscó y detuvo a los pocos minutos.

Durante la audiencia de control de detención y formalización, el fiscal Gastón Mateo Salvio, con la asistencia de la ayudante fiscal Eleonora Vargas, solicitó la apertura de la investigación por seis meses y la imposición de prisión preventiva por igual plazo. Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Eduardo Vega hizo lugar a la formalización por seis meses y dispuso la prisión preventiva del imputado por tres meses.

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La investigación continuará con diversas medidas probatorias pendientes, entre ellas pericias psicológicas, informes socioambientales y entrevistas a vecinos, con el objetivo de incorporar nuevos elementos de convicción a la causa.

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